Israël annonce un cessez-le-feu avec la bande de Gaza

GAZA, Territoires palestiniens — Le cabinet premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé jeudi un cessez-le-feu pour mettre fin à une opération militaire de 11 jours contre les combattants du Hamas, dans la bande de Gaza.

Le cabinet de sécurité du premier ministre a annoncé dans un communiqué avoir approuvé unilatéralement une proposition de trêve. Les deux parties, avec la médiation de l’Égypte, étaient encore en train de négocier la date exacte de son entrée en vigueur. Plusieurs rapports ont indiqué que le cessez-le-feu devait entrer en vigueur à 2 heures du matin, un peu plus de trois heures après la décision du cabinet.

«Les dirigeants politiques ont souligné que la réalité sur le terrain déterminera l’avenir de la campagne», a dit le communiqué.

La décision a été prise après que les États-Unis ont fait pression pour mettre fin aux hostilités. Le Hamas n’a pas immédiatement diffusé de commentaires.

Depuis que le conflit a éclaté, le 10 mai, Israël a lancé des centaines de frappes aériennes qui, selon ses dires, ont visé l’infrastructure du Hamas, y compris un vaste réseau de tunnels. Le Hamas et d’autres groupes militants implantés dans des zones résidentielles ont tiré plus de 4000 roquettes sur des villes israéliennes. Plusieurs centaines ne se sont pas rendues à destination et la plupart des autres ont été interceptées.

Au moins 230 Palestiniens ont été tués, selon les responsables de la santé de Gaza, tandis qu’en Israël, 12 personnes sont mortes.

Israël a lancé une nouvelle vague de frappes aériennes à travers la bande de Gaza jeudi et le Hamas a tiré des roquettes supplémentaires, malgré les signes croissants que les parties étaient proches d’un cessez-le-feu qui mettrait fin à 11 jours de violence.