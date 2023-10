Israël bombarde la ville de Gaza et promet de venger l’attaque du week-end

JÉRUSALEM — Israël a bombardé le centre-ville de Gaza mardi et a procédé à une mobilisation massive de réservistes, promettant des représailles punitives contre le groupe militant du Hamas et laissant de plus en plus les habitants du minuscule territoire palestinien sans nulle part où aller.

Quatre jours après que des militants du Hamas aient fait irruption en Israël, provoquant des fusillades dans les rues pour la première fois depuis des décennies, l’armée israélienne a assuré mardi matin qu’elle avait repris le contrôle effectif du sud du pays et de la frontière.

La guerre a déjà fait au moins 1600 morts de part et d’autre, et peut-être des centaines de plus. Israël a également annoncé que le Hamas et d’autres groupes militants de Gaza retenaient en otage plus de 150 soldats et civils.

On s’attend à ce que le conflit s’intensifie à partir de là. Israël a étendu la mobilisation des réservistes à 360 000 personnes mardi, selon les médias du pays.

L’une des principales questions est de savoir s’il lancera une offensive terrestre dans la bande de Gaza ― une minuscule bande de terre coincée entre Israël, l’Égypte et la Méditerranée, qui abrite 2,3 millions de personnes et qui est gouvernée par le Hamas depuis 2007.

Alors que les agences de l’ONU ont lancé un appel en faveur d’un couloir humanitaire pour acheminer des vivres et des fournitures médicales, l’armée israélienne a déclaré avoir frappé des centaines de cibles pendant la nuit dans le quartier de Rimal, un quartier huppé de la ville de Gaza qui abrite des ministères du gouvernement dirigé par le Hamas, ainsi que des universités, des médias et les bureaux d’organisations humanitaires.

Après des heures d’attaques ininterrompues, les habitants ont quitté leur domicile à l’aube pour découvrir des bâtiments déchirés en deux par les frappes aériennes et d’autres réduits à des monticules de béton et de barres d’armature. Des voitures ont été pulvérisées et des arbres brûlés dans des rues résidentielles transformées en paysages lunaires.

La dévastation de Rimal est le signe de ce qui pourrait être une nouvelle tactique israélienne : avertir les civils de quitter certaines zones et les frapper ensuite avec une intensité sans précédent. Mardi après-midi, l’armée a commencé à lancer un nouvel avertissement aux habitants d’un autre quartier de la ville de Gaza pour qu’ils évacuent les lieux.

Si ces frappes aériennes se poursuivent, les civils de Gaza auront de moins en moins d’endroits où s’abriter à mesure que les quartiers deviendront inhabitables, et ils risquent de ne pas pouvoir fuir non plus.

Depuis que le Hamas a pris le contrôle de la bande de Gaza, Israël et l’Égypte ont fortement limité l’entrée des marchandises dans le territoire et la circulation des personnes à l’intérieur et à l’extérieur de celui-ci.

Aujourd’hui, Israël affirme qu’il assiégera totalement la bande de Gaza, la privant de carburant, de nourriture et d’électricité. Parallèlement, le Hamas a déclaré mardi que les frappes israéliennes avaient rendu impraticable le point de passage de Rafah vers l’Égypte, la seule autre voie de sortie après le bouclage du côté israélien.

Les bombardements et les menaces d’Israël de renverser le Hamas ont ravivé les interrogations sur la stratégie et les objectifs du groupe. Les dirigeants du Hamas n’ont pas dit publiquement s’ils avaient anticipé les représailles féroces d’Israël ― et le risque potentiel de perdre une grande partie de l’infrastructure gouvernementale du groupe ― lorsqu’ils ont lancé l’attaque du week-end.

En réponse aux attaques aériennes d’Israël, le porte-parole de la branche armée du Hamas, Abou Obeida, a déclaré lundi soir que le groupe ferait un prisonnier civil israélien chaque fois qu’Israël prendrait pour cible des civils dans leurs maisons à Gaza «sans avertissement préalable».

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a mis en garde le Hamas contre toute atteinte aux otages, déclarant que «ce crime de guerre ne sera pas pardonné». Le premier ministre israélien Binyamin Nétanyahou a nommé un ancien commandant militaire pour gérer la crise des otages et des personnes disparues.

L’ONU a déclaré mardi que quelque 200 000 personnes avaient quitté leur domicile à Gaza, soit le plus grand nombre depuis l’offensive aérienne et terrestre menée par Israël en 2014, qui en avait déraciné environ 400 000.

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), l’agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, héberge plus de 137 000 personnes dans des écoles à travers le territoire. Des familles ont accueilli quelque 41 000 autres personnes.

L’armée israélienne a déclaré que plus de 900 personnes avaient déjà été tuées en Israël. À Gaza, 765 personnes ont été tuées, selon les autorités; Israël affirme que des centaines de combattants du Hamas en font partie. Des milliers de personnes ont été blessées des deux côtés.

Les corps d’environ 1500 militants du Hamas ont été retrouvés sur le territoire israélien, mais il n’a pas été possible de déterminer immédiatement si les chiffres fournis mardi par l’armée correspondaient aux décès précédemment signalés par les autorités palestiniennes.

L’attaque surprise menée ce week-end par le Hamas a fait un nombre de morts sans précédent depuis la guerre de 1973 avec l’Égypte et la Syrie ― et même ces morts se sont produites sur une période plus longue. L’attaque du week-end s’est également distinguée par le nombre élevé de civils tués.

Cela a alimenté les appels à écraser le Hamas à n’importe quel prix, plutôt que de continuer à essayer de le contenir à Gaza. Israël est dirigé par le gouvernement de droite le plus dur qu’il ait jamais connu, dominé par des ministres qui rejettent catégoriquement la création d’un État palestinien.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a ordonné lundi un «siège complet» de Gaza.

Jan Egeland, le secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés, a prévenu qu’un siège entraînerait un «désastre total» pour les habitants de Gaza.

«Il ne fait aucun doute que les châtiments collectifs constituent une violation du droit international, a-t-il déclaré à l’Associated Press. Si et quand cela conduit à la mort d’enfants blessés dans les hôpitaux en raison du manque d’énergie, d’électricité et de fournitures, cela pourrait être considéré comme des crimes de guerre.»

Le Hamas se dit prêt à mener une longue bataille contre Israël. Le désespoir s’est accru parmi les Palestiniens, dont plusieurs ne voient rien à perdre face à l’interminable contrôle israélien, aux déprédations croissantes des colons en Cisjordanie, au blocus de Gaza et à ce qu’ils considèrent comme l’apathie du monde.