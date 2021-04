Israël déclare que des sirènes de raid aérien ont retenti près d’un site nucléaire

JÉRUSALEM — L’armée israélienne a déclaré que des sirènes de raid aérien avaient retenti jeudi près de Dimona, la ville du désert qui abrite le réacteur nucléaire secret du pays.

L’armée n’a pas donné plus de détails, mais les sirènes ont indiqué une possible attaque sur la zone sensible. Des médias israéliens ont aussi rapporté des explosions bruyantes au centre d’Israël.

Le signalement intervient au milieu des tensions accrues entre Israël et son ennemi juré l’Iran. Les Iraniens ont attribué à Israël une série d’incidents qui ont visé les installations nucléaires iraniennes, y compris un incendie mystérieux qui a récemment endommagé son site de recherche de Natanz, et ont juré de se venger.

Israël n’a pas ouvertement commenté les incidents, mais a signalé une possible implication.

Israël accuse l’Iran d’essayer de développer des armes nucléaires et s’est opposé aux efforts menés par les États-Unis pour relancer l’accord nucléaire international avec l’Iran.

L’Iran affirme que son programme nucléaire est uniquement à des fins pacifiques et souligne qu’il est largement considéré qu’Israël compte un programme d’armes nucléaires à Dimona.

Israël ne confirme ni ne nie les allégations selon lesquelles il possède des armes nucléaires.