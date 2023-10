Israël: le président Biden est arrivé mercredi pour empêcher la guerre de dégénérer

TEL-AVIV, Israël — Le président des États-Unis, Joe Biden, est arrivé mercredi en Israël pour une mission urgente visant à empêcher la guerre entre Israël et le Hamas de dégénérer en un conflit régional plus large.

Le chef de la Maison Blanche doit aussi encourager l’acheminement de l’aide humanitaire aux Palestiniens.

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu était sur le tarmac, à l’aéroport, pour accueillir le président Biden.

Cette visite intervient après que des centaines de personnes auraient été tuées mardi dans une explosion dans un hôpital de la bande de Gaza. Le Hamas a imputé l’explosion à une frappe aérienne israélienne, tandis que l’armée israélienne a imputé l’explosion à une roquette ratée par un autre groupe militant, le jihad islamique.

La guerre qui a débuté le 7 octobre est devenue la plus meurtrière des cinq guerres à Gaza pour les deux camps. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 2778 Palestiniens avaient été tués et 9700 blessés. C’était avant l’explosion survenue mardi soir à l’hôpital arabe al-Ahli.

On estime que 1200 autres personnes à Gaza seraient ensevelies sous les décombres, vivantes ou mortes. Plus de 1400 personnes ont été tuées en Israël et au moins 199 autres, dont des enfants, ont été capturées par le Hamas et emmenées à Gaza, selon Israël.

Entre-temps, des milliers de personnes tentant de fuir la bande de Gaza sont rassemblées à Rafah, qui possède le seul poste frontière du territoire avec l’Égypte. Les médiateurs font pression pour qu’un accord autorise l’entrée de l’aide et la sortie des réfugiés titulaires de passeports étrangers.

Cependant, le président de l’Égypte, Abdel Fattah el-Sissi, a déclaré que son pays rejetait ce qu’il appelle les efforts visant à forcer les Palestiniens de Gaza à se rendre dans la péninsule égyptienne du Sinaï. Il a averti qu’un tel effort mettrait en péril la paix de son pays avec Israël.