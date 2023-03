Israël: opposition croissante à Benjamin Nétanyahou avec le déclenchement de grèves

TEL-AVIV, Israël — La plus grand organisation syndicale d’Israël a lancé lundi une grève dans un large éventail de secteurs, rejoignant un mouvement de protestation croissant contre le projet du premier ministre Benjamin Nétanyahou de refondre le système judiciaire.

La grève du groupe de coordination Histadrut, qui représente plus de 700 000 travailleurs dans les secteurs de la santé, du transport en commun et des banques, parmi de nombreux autres domaines, pourrait paralyser de larges pans de l’économie israélienne, augmentant la pression sur M. Nétanyahou pour qu’il suspende le révision.

Les vols au départ du principal aéroport international du pays ont été bloqués en signe de protestation, affectant des milliers de voyageurs. D’autres secteurs étaient également en train de s’aligner, les gouvernements locaux, qui gèrent les écoles maternelles et d’autres services essentiels, ainsi qu’un principal syndicat de médecins annonçant qu’ils se retireraient.

Il y a quelques heures, des dizaines de milliers de personnes ont envahi les rues d’Israël pour une manifestation spontanée de colère face à la décision du premier ministre Nétanyahou de licencier son ministre de la Défense, Yoav Gallant, après un appel à une pause dans la refonte.

Ce projet mené par Benjamin Nétanyahou, qui est jugé pour corruption, et ses alliés du gouvernement de droite d’Israël, a plongé le pays dans l’une de ses pires crises intérieures.

Le gouvernement veut qu’une loi donne à la coalition au pouvoir le dernier mot sur toutes les nominations judiciaires. Une commission parlementaire a approuvé la législation lundi pour un vote final.

Le gouvernement cherche également à adopter des lois qui accorderaient à la Knesset, le parlement israélien, le pouvoir d’annuler les décisions de la Cour suprême et de limiter le contrôle judiciaire des lois.

Le premier ministre Nétanyahou et ses alliés affirment que le plan rétablira un équilibre entre les pouvoirs judiciaire et exécutif et freinera ce qu’ils considèrent comme un tribunal interventionniste aux sympathies libérales.

Mais les critiques disent que les lois supprimeront le système israélien de freins et contrepoids et concentreront le pouvoir entre les mains de la coalition au pouvoir. Ils disent aussi que Netanyahu a un conflit d’intérêts à cause de son procès pour corruption.