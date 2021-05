Israël rapporte avoir détruit des tunnels de Gaza dans une puissante frappe aérienne

GAZA, Territoire Palestinien — L’armée israélienne a mené une puissante attaque aérienne dans la bande de Gaza, tôt lundi, alléguant avoir ainsi détruit 15 kilomètres de tunnels abritant des militants, dont neuf dirigeants du Hamas qui y résideraient.

Les habitants de Gaza ont été réveillés par le barrage de tirs ont décrit cette offensive aérienne comme étant la plus puissante depuis le début des affrontements la semaine dernière. Les frappes auraient même été plus violentes que celles ayant rasé trois immeubles et tué 42 personnes dimanche.

Aucun bilan n’a encore été rapporté concernant de possibles victimes. Un immeuble de trois étages a été grandement endommagé, mais les résidents ont révélé avoir été avertis dix minutes avant la frappe, laissant le temps aux gens d’évacuer les lieux. Selon eux, plusieurs tirs ont atteint des champs agricoles des environs.

Le maire de Gaza, Yahya Sarraj, a déclaré à la chaîne Al-Jazeera que les frappes aériennes avaient causé de graves dommages aux routes et autres infrastructures. «Si les attaques continuent, on s’attend à ce que les conditions se détériorent», a-t-il dit.

Le maire Sarraj a également prévenu que le territoire commençait à manquer d’essence et d’autres pièces d’équipement. Les Nations unies ont mis en garde contre le risque que la seule centrale électrique du territoire puisse manquer d’essence. Des coupures d’électricité quotidiennes de huit à douze heures surviennent déjà à l’intérieur du territoire et l’eau courante n’est plus propre à la consommation.

Le conflit armé a été déclenché lundi dernier, quand le Hamas a tiré des roquettes de longue portée sur Jérusalem après des semaines de manifestations et de heurts violents entre militants palestiniens et policiers israéliens.

Les manifestations visaient à l’origine à dénoncer les interventions policières jugées démesurées pendant le ramadan ainsi que les menaces d’expulsion de dizaines de familles palestiniennes par des colons juifs.

Depuis, l’armée israélienne a mené des centaines d’attaques aériennes contre des infrastructures liées aux militants du Hamas. Les militants palestiniens à Gaza ont dirigé 3100 roquettes sur Israël.

Au moins 188 Palestiniens ont été tués dans les combats, dont 55 enfants et 33 femmes. Un total de 1230 personnes ont aussi été blessées. Du côté d’Israël, huit personnes ont été tuées, dont un garçon de cinq ans et un soldat.

L’armée israélienne dit avoir frappé neuf résidences dans divers secteurs du nord de Gaza. Des maisons appartenant à «des commandants de haut rang» du Hamas, dit-on. Le Hamas est un groupe militant islamique qui a pris le pouvoir en Palestine en 2007.

Les dirigeants du Hamas se cachent dans un réseau de tunnels sous-terre lorsque les combats font rage, il est donc peu probable que ceux-ci se trouvaient chez eux lorsque leurs résidences ont été touchées.