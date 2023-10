Israël: Un groupe de touristes de la Colombie-Britannique tente de rentrer au bercail

VANCOUVER — Un groupe d’une église de Colombie-Britannique, qui visitait des sites historiques en Israël lorsque les combattants du Hamas ont commencé à tuer des civils, a du mal à trouver le chemin du retour dans la confusion de la guerre et le manque de soutien du gouvernement canadien.

Paul Olson, pasteur exécutif de la SouthRidge Fellowship Church à Langley, a déclaré qu’il s’était réveillé samedi avec une tonne de messages de membres de l’église lors de la tournée disant qu’ils étaient en sécurité.

Après avoir écouté les nouvelles, M. Olson s’est dit inquiet, mais a pu contacter Brent Chapman, le pasteur qui dirigeait le groupe de 25 personnes lors d’une tournée à Massada, une ancienne forteresse du sud d’Israël.

Le problème était de savoir comment les faire sortir du pays, a-t-il déclaré.

«Lorsque cela s’est produit ce week-end, il n’y avait aucun soutien de la part du consulat canadien. Il n’y avait aucun soutien de la part d’Air Canada, ils n’avaient aucune idée de ce qu’ils étaient censés faire, a déclaré M. Olson. Et le gouvernement canadien n’a pas aidé du tout.»

Lundi, le gouvernement canadien a publié des avis appelant la population à rester à l’écart de la bande de Gaza et du sud d’Israël, mais M. Olson a déclaré que le groupe se sentait toujours «coupé».

Depuis que le Hamas a lancé des bombes et envoyé des hommes armés au-delà de la frontière israélienne, plus de 2500 personnes ont été tuées des deux côtés.

M. Olson a déclaré que le groupe s’était d’abord déplacé vers le nord d’Israël pour échapper aux combats avant d’élaborer un plan pour rentrer à la maison en toute sécurité.

Les voyageurs ont finalement réussi à se rendre dans le pays voisin, la Jordanie, dans l’espoir de trouver un vol à partir de là.

M. Olson a déclaré qu’ils avaient tenté de contacter le gouvernement, mais que le bureau était fermé en raison des vacances de l’Action de grâce et que lorsque le bureau a finalement ouvert lundi, leurs appels téléphoniques n’ont toujours pas reçu de réponse.

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré jeudi qu’un avion de l’Aviation royale canadienne ayant quitté Tel Aviv avec 130 personnes à bord avait atterri à Athènes.

M. Olson a déclaré que le groupe est conscient que le gouvernement canadien transporte des personnes hors d’Israël, mais le groupe ne veut pas retourner en Israël pour prendre un vol de retour.

«Personne n’a eu de nouvelles du gouvernement canadien, du moins pour l’instant», a-t-il déclaré.

La SouthRidge Fellowship Church organise des voyages en Israël tous les cinq ans pour explorer les sites historiques tout en apprenant où Jésus a marché et est né, a-t-il déclaré.

Jeudi, il y avait plus de 5685 Canadiens enregistrés en Israël et 465 Canadiens enregistrés en Cisjordanie et à Gaza. Affaires mondiales Canada a répondu à 2793 demandes depuis le début du conflit le 7 octobre.