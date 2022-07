Ivana Trump, la première femme de Donald Trump, s’est éteinte

NEW YORK — Ivana Trump, la première épouse de Donald Trump, est décédée à New York, a annoncé jeudi l’ancien président sur les réseaux sociaux.

«Je suis très attristé d’informer tous ceux qui l’aimaient, qui sont nombreux, qu’Ivana Trump est décédée chez elle à New York, a déclaré Donald Trump sur Truth Social. C’était une femme merveilleuse, belle et incroyable, qui a mené une vie formidable et inspirante. Sa fierté et sa joie étaient ses trois enfants, Donald fils, Ivanka et Eric. Elle était si fière d’eux, comme nous étions tous si fiers d’elle. Repose en paix, Ivana !»

La famille Trump a également publié une déclaration: «C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre mère bien-aimée, Ivana Trump. Notre mère était une femme incroyable – une force dans les affaires, une athlète de classe mondiale, une beauté radieuse et une mère et amie attentionnée. Ivana Trump était une survivante.»

«Elle a fui le communisme et a embrassé ce pays, poursuit le communiqué. Elle a enseigné à ses enfants le courage et la ténacité, la compassion et la détermination. Elle manquera beaucoup à sa mère, ses trois enfants et ses dix petits-enfants.»

Les Trump étaient un influent couple à New York dans les années 1980 et 1990 avant leur divorce tout aussi public et désordonné après que Donald Trump eut rencontré sa prochaine épouse, Marla Maples. Mais ces dernières années, Ivana Trump était en bons termes avec son ancien mari. Elle a écrit dans un livre de 2017 qu’ils se parlaient environ une fois par semaine.