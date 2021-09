Ivermective pour traiter la COVID-19: un remède de cheval qui inquiète les experts

Un professeur de droit de la santé est d’avis que la croyance de certains selon laquelle un médicament utilisé pour vermifuger les bovins et les chevaux peut traiter la COVID-19 montre comment l’idéologie peut amener les gens à adopter la désinformation.

«C’est vraiment devenu une histoire d’idéologie et de pensée de groupe», a déclaré Timothy Caulfield de l’Université de l’Alberta, mardi dans une interview.

«Cela reflète ce qui s’est passé avec l’hydroxychloroquine. Les preuves contre ce médicament sont devenues si accablantes qu’ils ont décidé de mettre leur énergie dans un nouveau médicament miracle – et c’est l’ivermectine, et c’est vraiment néfaste.»

«Cela met en évidence le pouvoir d’une lentille idéologique pour vous permettre d’embrasser des informations qui sont clairement fausses.»

Le directeur d’un magasin d’aliments pour animaux de l’Alberta a déclaré avoir reçu des demandes pour l’ivermectine, un médicament généralement utilisé pour traiter les vers parasites du bétail.

Lance Olson de la boutique Lone Star Track and Feed près de Calgary a indiqué qu’il avait commencé à recevoir des appels concernant le produit, qui est mis en vente sur le site Web de l’entreprise, en novembre dernier.

«Nous avons commencé à en discuter avec notre personnel juste pour nous assurer que nous traitions correctement ces appels, car nous avons remarqué une augmentation du nombre d’appels», a-t-il déclaré.

«Je dirais qu’au sommet, nous avions cinq ou six appels par semaine. Cela a légèrement ralenti depuis, mais il y a eu une légère hausse début juillet qui nous a obligés à le retirer de nos étagères.»

Lance Olson a déclaré qu’il ne pouvait pas vendre le produit à des personnes qui n’avaient pas de numéro d’identification d’exploitation (PID), ce qui est nécessaire pour acheter ce type de produit.

«Si vous n’avez pas ce numéro, nous ne pouvons pas vous le vendre», a-t-il déclaré. « C’est la loi maintenant. Nous ne pouvons pas vous le vendre, sinon nous recevrons une contravention. »

La Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) a publié un avertissement sur son site Web contre l’utilisation d’ivermectine, qui se présente sous forme de comprimé à usage humain pour traiter les vers parasites ou sous forme topique pour les poux de tête et les affections cutanées comme la rosacée.

«La prise de fortes doses de ce médicament est dangereuse et peut causer de graves dommages», peut-on lire sur le site Web.

Santé Canada a également publié mardi soir un avis concernant l’utilisation d’ivermectine vétérinaire pour prévenir ou traiter la COVID-19.

«Les Canadiennes et les Canadiens ne devraient jamais consommer de produits de santé destinés aux animaux en raison des possibilités de graves risques de ces produits pour leur santé.»

Lance Olson a déclaré qu’il ne s’était jamais attendu à ce qu’il y ait une telle demande pour le produit animal.

«Il semble que les personnes qui ne sont pas disposées à se faire vacciner recherchent une alternative viable pour aider à combattre la COVID-19», a-t-il déclaré. « Acheter de l’ivermectine pour l’ingérer par vous-même, en particulier de qualité animale, ce que nous avons, n’est pas une bonne idée».

Le professeur Timothy Caulfield a déclaré qu’il y avait une «déconnexion» chez ceux qui ne veulent pas de vaccin, mais qui sont prêts à ingérer un médicament destiné aux animaux.

«Cela montre vraiment le pouvoir que les théories du complot peuvent avoir sur la façon dont vous voyez l’univers», a-t-il déclaré.

«D’un côté, nous avons un vaccin dont on pourrait dire qu’il est le vaccin le plus étudié de l’histoire de l’humanité et de l’autre, nous avons un médicament qui est vivement déconseillé par la santé publique…c’est vraiment une déconnexion incroyable.»