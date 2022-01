Jacques Demers réélu à la tête de la Fédération québécoise des municipalités

MONTRÉAL — Le président de la Fédération québécoise des municipalités, Jacques Demers, vient d’être réélu pour un second mandat à la tête du regroupement municipal.

M. Demers, qui est aussi maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog, a été réélu à l’unanimité. Il a été choisi par les administrateurs lors de la première rencontre du nouveau conseil d’administration de la FQM jeudi.

La Fédération québécoise des municipalités regroupe 1000 municipalités et MRC dans l’ensemble du Québec.

Elle s’intéresse aux dossiers les plus divers, allant de l’environnement au développement économique et régional, en passant par le tourisme, l’agriculture et autres.