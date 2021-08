Jagmeet Singh: capable de percer au Québec comme Jack Layton, dit Alexandre Boulerice

MONTRÉAL — Jagmeet Singh et Jack Layton ont le même type de charisme et d’énergie positive, juge le candidat néo-démocrate Alexandre Boulerice, qui croit que l’actuel chef a lui aussi ce qu’il faut pour séduire les électeurs québécois comme l’a fait son prédécesseur en 2011.

Cette année-là, la «vague orange» avait déferlé sur le Québec: aux élections générales, le parti alors mené par le chef Jack Layton avait remporté 59 des 75 sièges québécois à la Chambre des communes.

Alexandre Boulerice a travaillé avec les deux hommes et voit plusieurs similitudes entre eux: ils dégagent les mêmes ondes positives, ils sont authentiques, proches des gens, qui se reconnaissent en eux, a-t-il déclaré lundi matin lors d’un événement de campagne électorale à Montréal.

Il dit qu’il faut voir le chef Singh se promener dans les rues de Montréal: les gens font la file pour avoir une photo avec lui.

«C’est tout un phénomène.»

Cette connexion va se transformer en sièges lors de l’actuelle élection, dit le député sortant de la circonscription montréalaise de Rosemont — La Petite-Patrie, aussi le seul député néo-démocrate du Québec lorsque le Parlement a été dissous.

Pourtant, lors de l’élection de 2019, il y a à peine deux ans, Jagmeet Singh était déjà à la tête du parti qui a été déserté par les électeurs québécois.

Mais cette fois-ci, «on sent qu’on progresse, qu’on est en croissance, qu’on a le vent dans les voiles», assure M. Boulerice.

«On a une campagne très ciblée. On va réaliser des gains dans certains secteurs.»

Il juge que son chef est populaire auprès des jeunes et pour cette raison, des villes universitaires sont ciblées, comme Sherbrooke et Trois-Rivières. Il mise aussi sur des candidats vedettes comme l’épidémiologiste Nimâ Machouf qui va chercher à défaire le ministre Steven Guilbeault dans Laurier — Sainte-Marie, une circonscription de la métropole.

D’anciens députés néo-démocrates comme Brigitte Sansoucy, dans Saint-Hyacinthe, et François Choquette, dans Drummond, font partie des candidats sur lesquels le parti mise beaucoup, a ajouté M. Boulerice.

«On vise entre six et 10 circonscriptions où c’est possible d’aller faire des gains, dit-il. Mais s’il y en a 20 autres qui votent NPD, on sera bien contents», a-t-il lancé.