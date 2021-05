Jagmeet Singh demande au gouvernement de suspendre la vente d’armes à Israël

OTTAWA — Le chef néo-démocrate demande au gouvernement fédéral de ne plus vendre d’armes à Israël, face à l’escalade actuelle de la violence au Proche-Orient.

Lors d’une conférence de presse, mercredi, puis à nouveau pendant la période des questions aux Communes, Jagmeet Singh a estimé que le Canada devait faire pression pour désamorcer le conflit à Jérusalem-Est, à Gaza et en Cisjordanie. Le Canada doit aussi, selon lui, empêcher l’utilisation de plus d’armes dans les affrontements, en violation du droit international.

Le premier ministre Justin Trudeau demande à toutes les parties de mettre fin à la violence, qualifiant d’«inacceptables» les attaques à la roquette contre Israël ainsi que la violence sur l’esplanade des Mosquées à ​Jérusalem.

La veille, le chef conservateur, Erin O’Toole, avait condamné les attaques de roquettes lancées par des militants du Hamas, estimant qu’elles «ciblaient sans discrimination des civils».

Des dizaines de personnes sont mortes après que des militants palestiniens ont lancé des roquettes depuis Gaza et qu’Israël a déchaîné de nouvelles frappes aériennes contre eux cette semaine. Cette escalade a été déclenchée par la montée des tensions à Jérusalem et des jours d’affrontements à la mosquée al-Aqsa, la plus grande de Jérusalem, sur le mont du Temple, un lieu saint pour les juifs et les musulmans.

Selon les données gouvernementales, le Canada a vendu pour 13,7 millions $ de biens et de technologies militaires à Israël en 2019, soit 0,4 % du total des exportations d’armes. Ces chiffres suggèrent qu’un embargo canadien aurait un effet limité dans ce conflit.