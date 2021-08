Jagmeet Singh: la compassion pour convaincre un électorat récalcitrant

OTTAWA — Jagmeet Singh n’était encore qu’un jeune adulte lorsqu’il a dû commencer à s’occuper de son jeune frère.

Étudiant en biologie à l’Université de Western Ontario, le futur chef du NPD a insisté pour accueillir Gurratan, alors âgé de 15 ans, après que ce dernier se fut âprement disputé avec son père.

Le changement a été bénéfique pour les deux. Si Gurratan a pu vivre dans un environnement stable, son frère et lui ont renforcé les liens fraternels.

«Très franchement, je commençais à ressentir une certaine crainte et une certaine anxiété à la maison. Il est intervenu à un parfait moment, m’amenant à London. Il ne voulait pas que je ressente de nouveau ces émotions. Cela le préoccupait», raconte celui qui est devenu un élu à l’Assemblée législative de l’Ontario.

Les deux frères ont vécu ensemble pendant trois ans avec leur berger allemand Jugnu. Des potes venaient à l’improviste pour promener l’animal. À l’époque, Jagmeet Singh avait trois emplois, se rappelle Gurratan.

«Il est devenu un très bon cuisinier, mais à l’époque, disons qu’il n’était pas le meilleur, rigole-t-il. Je me souviens d’une fois où j’avais vraiment faim… Il m’a préparé un plat de pâtes et des hot dogs végétariens. Je me demandais c’était qui ce type. Mais il faisait de son mieux. Il essayait de faire ce qu’il a toujours fait: tirer le meilleur parti d’une situation difficile.»

On pourrait en dire autant de la campagne électorale actuelle.

Jagmeet Singh est systématiquement le chef fédéral le plus populaire. Près de quatre ans après son arrivée à la tête du NPD, il est aujourd’hui plus connu de l’électorat. Malgré cela, les perspectives de voir les néo-démocrates au pouvoir, ou même récupérer le statut d’opposition officielle obtenu en 2011 sont très éloignées.

À sa première campagne électorale à titre de chef, en 2019, le NPD a reculé, passant de 44 à 24 sièges à la Chambre des communes.

Ce petit caucus a pu exercer une certaine influence au Parlement, car le gouvernement libéral était minoritaire. Le NPD en a profité pour obtenir des prestations plus élevées ou des congés de maladie payés pendant la pandémie en échange de son soutien au discours du Trône.

Le déclenchement de la campagne électorale a hérissé Jagmeet Singh. Il a écrit une lettre à Justin Trudeau pour lui reprocher de nourrir le cynisme ambiant en disant qu’un gouvernement minoritaire ne pouvait pas fonctionner.

Éternel optimiste, Jagmeet Singh mène sa tournée électorale en affichant un sourire, ce qui pousse certains observateurs à le comparer à l’ancien chef vénéré du parti, Jack Layton, surnommé le «guerrier heureux». Sa démarche est confiante, une version plus lente de celle qu’il adopte lors des événements de collecte de fonds de son parti.

Jagmeet Singh aime se vêtir bien. Plus tôt ce mois, lors d’une visite dans un café d’Ottawa, le politicien de 42 ans affichait fière allure en portant un polo marron, des jeans et un kirpan de fabrication artisanale taillé dans de l’érable émaillé par un artisan de Cobourg, en Ontario.

Son sens aigu de la mode peut sembler en contradiction avec les travailleurs, les électeurs traditionnels du NPD. Mais selon lui, il s’agit d’une armure contre les préjugés raciaux. Il a adopté ce style à l’époque qu’il était un des rares avocats racialisés de la défense à Brampton. Déjà, il portait son turban caractéristique.

Une enfance à l’eau de rose et de ronce

Natif de Toronto et élevé à Windsor, en Ontario, Jagmeet Singh a vécu sa petite enfance à Terre-Neuve. Il a grandi dans un environnement familial à la fois favorable, mais parfois terriblement instable.

Son père, originaire d’un village du Pendjab en Inde, est devenu chef du service de psychiatrie d’un hôpital de Windsor. L’homme était un alcoolique, sa dépendance débilitante à l’alcool a brisé les liens familiaux.

«La décision la plus difficile de ma vie a été de dire à mon père qu’il ne pouvait plus vivre avec nous, qu’il ne pouvait vivre là il faisait mal aux gens, raconte M. Singh. C’était une situation complexe. Il est bizarre d’avoir peur d’une personne qu’on aime.»

Mais le parcours de son père l’inspire grandement. «Je l’ai vu si frêle, avec sa marchette. Et aujourd’hui, il peut faire une asana renversée, dit le chef néo-démocrate en sirotant un kombucha. Son histoire est vraiment humaine. Tout n’a pas toujours été bon pour lui. Il a vécu des hauts et des bas incroyables, mais il s’en est sorti.»

M. Singh, qui sera bientôt père, a aussi traversé des périodes difficiles. À l’école primaire, il a dû affronter le racisme et tenir tête aux intimidateurs à coups de poing, relate son jeune frère.

Le parcours d’un battant

À sa première expérience sur la scène politique fédérale, en 2011, Jagmeet Singh est passé à moins de 600 votes d’être élu dans l’ancienne circonscription de Bramalea-Gore-Malton.

Depuis, toujours poussé par son sens de la justice sociale et son empathie, Jagmeet Singh a gravi les échelons.

Il est devenu député à l’Assemblée législative de l’Ontario, poste qu’il a occupé de 2011 à 2017. Aujourd’hui, c’est à titre de chef de parti fédéral qu’il défend le logement abordable, l’assurance-médicaments universelle et un système fiscal moins favorable aux riches.

Déjà, à la faculté de droit de l’Université York, de Toronto, il préconisait une approche structurée des problèmes sociaux.

«Il avait des idées très précises sur les problèmes liés au fonctionnement actuel de la loi et sur la nécessité de les modifier. Et dans l’espace du droit pénal, je pense que cela concernait en grande partie le comportement de la police, la répression excessive et le racisme», dit Sonia Lawrence, une professeure d’Osgoode qui a enseigné Singh dans son cours de première année.

Déjà, le futur politicien projetait un grand charisme. S’il prenait beaucoup d’espace, il était attentif au dialogue et cherchait à rapprocher les points de vue divergents, poursuite la Pre Lawrence.

«Il était toujours très désireux d’apprendre, toujours très désireux de contribuer, mais il avait aussi beaucoup de générosité dans les commentaires qu’il formulait en classe.»

L’homme aime écouter les chanteurs de hip-hop dotés d’une forte conscience sociale. Il peut, par exemple, citer les paroles de la chanson «Police State» de Dead Prez.

Jagmeet Singh est fort présent sur les réseaux sociaux. Une vidéo de Singh invitant les jeunes à voter sur un remix viral a été vue 6,2 millions de fois.

«J’ai pris conscience de lui à cause de sa présence sur les réseaux sociaux, TikTok en particulier, dit Ezra McCaveney. Il se soucie de la prochaine génération, n’est-ce pas ?»

«Il sait comment nous atteindre», renchérit Mathios Felmina, une jeune femme de 26 ans, à la suite d’une conversation sur… la gastronomie.

«C’est super impressionnant qu’il sache vraiment cuisiner l’injera, qui est mon plat culturel.» Il s’agit d’un pain plat spongieux et fermenté que l’on déguste en Éthiopie et en Somalie.

Mais la compassion qu’il a su développer au cours des années suffira-t-elle à convaincre les électeurs de lui donner plus de 24 circonscriptions ? On connaîtra la réponse le 20 septembre ?