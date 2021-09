Jagmeet Singh ne veut pas faire d’«équivalences» entre Autochtones et Québécois

OTTAWA — Le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, n’est pas d’accord avec le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui a assimilé jeudi la discrimination vécue par les Autochtones et celle des Québécois.

Dans le débat en anglais de jeudi soir, un jeune électeur ontarien a demandé aux chefs des principaux partis comment ils rétabliraient la confiance après plus de 150 ans de «mensonges et d’abus» envers les peuples autochtones.

Dans sa réponse, M. Blanchet a déclaré que personne ne devrait dire à une nation quoi faire et que chaque nation, y compris la nation québécoise, devrait être reconnue comme telle et traitée en égale.

À Ottawa vendredi matin, M. Singh a indiqué qu’il ne voulait pas faire d’«équivalence entre un groupe et un autre», tout en soulignant que «les francophones, les Québécois et Québécoises ont subi de la discrimination systémique» au Canada.

M. Singh a maintenu que «le racisme systémique et la discrimination systémique existent à travers le pays, dans chaque province et chaque territoire». Selon lui, un exemple fort de ce racisme systémique et de ses impacts concrets sur la vie des gens est celui de Joyce Echaquan, morte «à cause du racisme systémique».

Interrogé sur l’appui à peine voilé du premier ministre François Legault aux partis fédéraux qui ne sont pas «centralisateurs», comme le NPD, M. Singh a répondu que son parti serait là pour aider les Québécois, comme il l’a fait pendant la pandémie.

«Une assurance-médicaments universelle, ce n’est pas une question de centraliser, c’est une question d’aider les gens de réduire les coûts», a-t-il dit. «L’idée d’investir dans nos soins de santé, de faire face à la crise du logement (…) Tous ces problèmes sont des problèmes au Québec et ailleurs, à travers le pays. Et c’est important qu’on travaille ensemble pour les régler.»