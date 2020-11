Jagmeet Singh rencontre Alexandria Ocasio-Cortez à l’intérieur d’un jeu vidéo

OTTAWA — Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, a commis un horrible assassinat directement sous les yeux de l’élue américaine Alexandria Ocasio-Cortez, vendredi soir. Heureusement, tout ça se passait dans l’univers du jeu vidéo en ligne «Among Us».

Le chef du NPD avait rendez-vous avec l’étoile montante du Parti démocrate dans le cadre d’une séance de jeu vidéo en ligne qui se voulait une main tendue aux jeunes, là où ils se trouvent.

Les élus ont l’obligation d’établir un contact avec les jeunes Canadiens qui vivent difficilement les impacts de la pandémie, avait commenté M. Singh quelques heures avant le début de la partie. C’est lui qui a mis au défi la vedette du Congrès américain, jeudi, de le rejoindre pour une ronde d’«Among Us».

«Je crois que c’est une excellente manière d’atteindre les jeunes qui sont durement affectés par la COVID-19 et qui sont souvent blâmés. Mais ce sont eux qui occupent les emplois les plus exposés, dans le service, dans le détail, dans les restaurants et les bars», a expliqué le chef du NPD en entrevue téléphonique.

«Ce sont aussi eux qui perdent leur emploi parce que ce sont ces secteurs de l’économie qui souffrent du confinement», a poursuivi M. Singh en ajoutant qu’il est difficile de respecter la distanciation quand on n’a pas de véritable carrière, qu’on va encore à l’école ou qu’on n’a pas trouvé de partenaire de vie.

Entre les missions galactiques accomplies par les petits astronautes virtuels, M. Singh et Mme Ocasio-Cortez ont vanté l’importance d’une assurance médicaments universelle, d’un revenu de base, de la décence civile et de la réhabilitation plutôt que la punition.

«Un autre monde est non seulement possible, mais il existe. Et à bon nombre d’endroits aux États-Unis, il existe, comme à trois heures de route des gens qui affirment que c’est impossible, a déclaré la politicienne américaine en référence aux faibles coûts des soins de santé et aux généreux programmes d’assurance-emploi.

Avant le rendez-vous virtuel, Jagmeet Singh avait justement souligné que la représentante du Bronx au Congrès, connue sous ses initiales «AOC», partage ses valeurs progressistes sur les soins de santé, l’égalité économique et les changements climatiques. Des positions politiques qui gagnent de plus en plus d’adeptes chez les jeunes électeurs.

La partie de vendredi soir, a été diffusée sur la plateforme Twitch à partir de 19 h 00, heure de l’Est. Au plus fort de la soirée, 26 000 utilisateurs regardaient les joueurs en direct.

Alexandria Ocasio-Cortez avait diffusé en direct ses débuts dans l’univers d’«Among Us», le mois dernier, dans le but d’inciter les jeunes électeurs à voter à l’élection présidentielle du 3 novembre. Elle avait attiré l’attention de 439 000 utilisateurs.

La jeune politicienne de 31 ans est devenue une icône de la gauche progressiste aux États-Unis depuis son accession à la Chambre des représentants en 2018.

Le jeu multijoueur «Among Us» met en scène une équipe d’astronautes dont l’objectif est de ramener le vaisseau et son équipage sains et saufs à la maison. L’équipe doit toutefois se battre contre l’un des siens, un imposteur, qui tente de saboter la mission.