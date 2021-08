Jagmeet Singh s’en prend à Jason Kenney, ancien ministre fédéral

EDMONTON — Le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, était jeudi à Edmonton, où il a attaqué aussi bien le chef libéral Justin Trudeau que le premier ministre conservateur de l’Alberta, Jason Kenney.

M. Singh était dans Edmonton-Griesbach, détenue par les conservateurs fédéraux, où il a essayé d’exploiter la baisse de popularité du premier ministre Kenney au milieu de la pandémie.

Le chef néo-démocrate a parlé de soins de santé et a tenté de mettre MM. Kenney et Trudeau dans le même panier: des premiers ministres qui font des coupes dans ce secteur.

Il a rappelé que M. Kenney faisait partie du gouvernement fédéral conservateur de Stephen Harper, qui a réduit les soins de santé, et il a soutenu que M. Trudeau avait continué sur la même voie par la suite.

«Nous voyons des coupes après coupes qui poussent les travailleurs de la santé hors de la province», a déclaré M. Singh aux journalistes sous les klaxons de voitures près d’une route très fréquentée d’Edmonton.

«Ces compressions au provincial ne font qu’empirer parce que pendant des années et des années, les gouvernements fédéraux ont également réduit les soins de santé. Les conservateurs ont réduit les soins de santé, puis (Justin) Trudeau a maintenu ces mêmes compressions», a-t-il ajouté.

Tout au long de la pandémie, M. Kenney a été aux prises avec un tollé contre les fermetures temporaires de lits et les informations faisant état de dizaines d’infirmières et de médecins quittant la province en raison de réductions de salaire et d’autres compressions.

M. Singh a déclaré que contrairement à ses homologues, il souhaite travailler activement avec toute province ou tout territoire qui souhaite investir dans les soins de santé.

M. Singh a également abordé le nombre croissant de crimes haineux à travers le pays.

Le chef du NPD a évoqué les multiples attaques violentes contre des femmes musulmanes noires dans la province.

Au cours des huit derniers mois, plusieurs femmes musulmanes et noires qui portent un hijab en Alberta ont été prises à partie, violemment agressées, menacées et harcelées tandis qu’elles marchaient dans la rue ou attendaient pour prendre place dans un train léger sur rail.

M. Singh s’en est pris de nouveau à M. Trudeau, affirmant que la cause première des attaques est la radicalisation en ligne, et soutenant que le premier ministre libéral a beaucoup parlé de cet enjeu, mais n’a pas fait grand-chose pour apporter des changements.

«S’attaquer à la haine en ligne est un moyen de s’attaquer à certaines des causes profondes. Une grande partie de la désinformation et certaines des théories du complot proviennent de publications sur les réseaux sociaux qui ont radicalisé les gens par la désinformation», a déclaré M. Singh.

«L’autre élément consiste à s’assurer que nous utilisons les lois (contre le discours et les crimes haineux) de manière appropriée. Assurément, il y a des défis pour s’assurer qu’un crime est identifié comme un crime haineux, qu’il est traduit en justice de cette façon … c’est quelque chose qui doit absolument se produire», a fait valoir le chef néo-démocrate.

Lors de l’annonce, M. Singh se tenait aux côtés de Heather McPherson, députée de la seule circonscription néo-démocrate de l’Alberta, Edmonton Strathcona.

M. Singh a insisté sur le fait que sa relation était très bonne avec l’ancienne première ministre néo-démocrate de l’Alberta, Rachel Notley, qui occupe une place importante dans la quête du NPD fédéral pour conserver son seul siège en Alberta et peut-être faire des gains ailleurs.

M. Singh et Mme Notley divergent toutefois d’avis sur le pipeline Trans Mountain, mais le chef fédéral soutient qu’ils se parlent régulièrement et ont beaucoup plus de choses en commun.

Cette dépêche a été produite avec l’aide financière des Bourses de Facebook et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.