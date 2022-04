Jagmeet Singh s’est inspiré de sa fille pour l’accord avec le Parti libéral

OTTAWA — Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a révélé que son parti appelle le pacte qu’il a conclu avec Justin Trudeau «l’accord d’Anhad», en l’honneur de sa fille.

Dans ses remarques publiques les plus personnelles à ce jour sur sa motivation derrière l’accord avec les libéraux, M. Singh a déclaré que le pacte visait à aider «à créer le monde que je veux lui laisser».

M. Singh a dit que sa perspective avait changé lorsqu’il est devenu père pour la première fois en janvier et qu’il imaginait souvent à quoi ressemblerait le monde pour sa fille lorsqu’elle aurait 12 ans.

Il a ajouté qu’avec ceux qui l’entourent, il a conçu l’accord en l’honneur de sa fille, dont le nom sikh, Anhad, signifie «sans limites».

«Chaque fois qu’elle prononce son nom ou entend son nom, je veux qu’on lui rappelle qu’elle n’a pas de limites», a-t-il confié.

M. Singh a déclaré à un auditoire au Canadian Club de Toronto que tous les parents devraient pouvoir espérer qu’il n’y a pas de limites à ce que leurs enfants peuvent accomplir.

«L’accord d’Anhad, l’accord sans limites (a été fait) pour que tous les enfants puissent vivre leur vie sans se mettre de limites», a-t-il dit, et pour qu’ils ne soient pas retenus par des problèmes tels que le coût d’une visite chez le dentiste.

M. Singh a révélé qu’il souhaitait conclure un accord avec Justin Trudeau pour renforcer la coopération entre les deux partis juste après les élections de septembre 2021, mais que les pourparlers n’avaient pas progressé.

Les négociations ont été lancées après que le premier ministre a appelé M. Singh pour le féliciter personnellement pour la naissance de sa fille en janvier, a indiqué le bureau du chef néo-démocrate le mois dernier. La conversation a été si cordiale qu’ils ont tous deux accepté de poursuivre les négociations.

En vertu de l’accord de confiance et d’approvisionnement, le NPD s’est engagé à soutenir le gouvernement libéral minoritaire jusqu’en 2025 et à voter pour son budget et sur des votes de confiance.

En retour, les libéraux appuient une série de priorités du NPD, notamment le financement de soins dentaires et de médicaments abordables.