Jane Philpott croit que les Canadiens «méritent toujours des excuses» de Trudeau

OTTAWA — Les citoyens canadiens «méritent toujours des excuses» de la part du premier ministre Justin Trudeau au sujet de l’affaire SNC-Lavalin, a soutenu jeudi l’ancienne ministre libérale Jane Philpott, devenue députée indépendante.

Mme Philpott, qui avait quitté en mars le cabinet, en solidarité avec Jody Wilson-Raybould, a été chassée du caucus libéral un mois plus tard. Elle estime aujourd’hui que M. Trudeau doit s’excuser non pas pour la façon dont il a traité les deux femmes, mais parce qu’il a violé la Loi sur les conflits d’intérêts.

Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, Mario Dion, a conclu que M. Trudeau s’était servi de sa position d’autorité pour tenter d’influencer l’ex-ministre de la Justice et procureure générale Jody Wilson-Raybould, afin que la firme québécoise SNC-Lavalin obtienne un accord de réparation et évite ainsi un procès criminel pour fraude.

M. Trudeau a déclaré mercredi qu’il assumait l’entière responsabilité dans cette affaire, mais qu’il ne s’excuserait pas pour avoir voulu soutenir l’intérêt public en tentant de défendre les emplois chez SNC-Lavalin. Mme Philpott croit toutefois que ce n’est pas là-dessus que les Canadiens attendent des excuses.

La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a estimé jeudi que M. Trudeau avait offert une «réponse claire et complète» au rapport du commissaire Dion. Le fait qu’il ait assumé l’entière responsabilité dans cette affaire constitue selon elle un «véritable geste de leadership» de la part du premier ministre.

Mme Philpott souhaite être réélue dans sa circonscription ontarienne de Markham-Stouffville, à titre d’indépendante, tout comme Mme Wilson-Raybould en Colombie-Britannique, dans sa circonscription de Vancouver-Granville. Mme Philpott soutient qu’elle ne tient rien pour acquis pendant la campagne, d’autant plus qu’il n’est pas facile pour une candidate indépendante de se faire élire.