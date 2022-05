Japon: la célèbre Nakagin Capsule Tower sera démolie, des musées recevront des pièces

TOKYO — Nakagin Capsule Tower, un bâtiment niché dans un coin du centre-ville de Tokyo composé de boîtes empilées les unes sur les autres, est un immeuble de logements avant-gardiste d’une période rappelant la science-fiction, longtemps admiré comme un chef-d’œuvre .

La tour est en cours de démolition dans le cadre d’un processus minutieux qui comprend la préservation de certaines de ses 140 capsules, qui seront expédiées dans des musées du monde entier.

Les préparatifs se poursuivent depuis des mois pour nettoyer les zones environnantes, pour démanteler en toute sécurité le monument près du quartier Ginza. La première capsule sera retirée dans les prochaines semaines.

Construit en 1972 par l’architecte Kisho Kurokawa, le bâtiment de 13 étages incarne la vision dite «du métabolisme»: l’idée que les villes et les bâtiments changent constamment, reflètent la vie, au rythme du corps humain.

«Personne n’existe indépendamment des pensées de ceux qui l’entourent. Tout vient à l’existence par un assemblage de causes. Toutes les choses sont interreliées. En accord avec ce principe, notre objectif est de construire un monde idéal, étape par étape», a écrit M. Kurokawa dans son livre de 1994 intitulé Philosophy of Symbiosis.

Kisho Kurokawa est décédé à l’âge de 73 ans, en 2007.

Bien que frappant par son apparence et son concept, le bâtiment japonais a survécu aux directives de construction modernes, mais il doit être démoli.

Des gratte-ciel ont surgi à proximité, éclipsant la Nakagin Capsule Tower. Un promoteur a repris la propriété en 2021.

Tatsuyuki Maeda, qui a commencé à utiliser la tour comme résidence secondaire en 2010, a déclaré qu’il aimait tout simplement être dans cet espace de 2,5 mètres de large, si petit et confortable à la fois. Et cela a stimulé sa créativité, a-t-il admis.

«La vue de cette fenêtre ronde était si agréable. La nuit, lorsque les voitures passaient à toute vitesse, leurs lumières sur l’autoroute voisine étaient jolies. Et le paysage urbain était magnifique», a déclaré M. Maeda.

Dans son appartement, les appareils électroménagers et les étagères sont encastrés dans les murs. Ailleurs, il y a un bureau dans une petite section et dans une autre pièce se trouve un magnétophone à bobine Sony, une électronique de pointe des années 1970 qui est un souvenir historique maintenant, tout comme le bâtiment lui-même.

Seulement un tiers des résidents de la Nakagin Capsule Tower y vivaient à plein temps ces dernières années. La plupart l’ont utilisé comme bureaux et espaces de travail. Ils avaient tendance à être des créatifs, des musiciens, des cinéastes et des architectes, comme si cela attirait des personnes partageant des valeurs similaires.

M. Maeda, qui travaille en relations publiques, possédait 15 capsules, principalement pour avoir son mot à dire sur le sort du bâtiment, et en avait loué certaines.

Lui et d’autres travaillaient ensemble depuis 2014 pour sauver la Nakagin Capsule Tower, d’abord pour empêcher sa destruction et sa reconstruction, mais éventuellement pour transmettre son héritage en tant qu’œuvre d’art. Le projet a collecté des fonds grâce au financement participatif ainsi qu’un livre accompagné de photos, ayant comme titre Nakagin Capsule Tower : The Last Record, publié en mars.

Le projet de préservation demande que certaines des capsules permettent d’y vivre dans un lieu séparé. Ceux des musées seront remis en état par le bureau d’architecture de M. Kurokawa, qui a passé en revue les conceptions originales pour comprendre comment chaque boîte pouvait être détachée avec un minimum de dommages, un exploit particulièrement difficile dans le quartier surpeuplé de Ginza, à Tokyo.

Un professeur au Swarthmore College, Will Gardner, dont la spécialité est le modernisme japonais, soutient que le mouvement de métabolisme a eu son «moment» de reconnaissance pour son approche organique des problèmes d’urbanisme du XXe siècle à Tokyo, tels que la surpopulation et le manque d’infrastructures.

C’était une époque où le Japon se reconstruisait sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale, connaissait une croissance économique rapide, bourdonnait d’énergie créative et tentait de se définir.

Mais les conceptions dites de métabolisme n’ont pas été largement acceptées par les promoteurs immobiliers, les entreprises de construction ou les consommateurs, qui se sont tous tournés vers des logements préfabriqués plus conservateurs, a expliqué le Gardner.

«C’était une génération d’architectes qui est apparue à une époque où tout avait été détruit. Mais en même temps, il y avait beaucoup de dynamisme, et l’économie était en train de rebondir. Il semblait y avoir un moment où cette grande vision pouvait vraiment prospérer, a-t-il déclaré. Pour de nombreuses raisons, le Japon d’aujourd’hui est très différent.»

L’architecte Kisho Kurokawa a été fortement influencé par Kenzo Tange, qui a conçu le Yoyogi National Gymnasium, construit pour les Jeux olympiques de Tokyo en 1964. Ce dernier est aussi derrière le musée d’art de Roppongi à Tokyo, qui ressemble à un mur de verre ondulant, inauguré en 2007 ainsi que la nouvelle section du musée Van Gogh à Amsterdam, construite en 1999.

La Nakagin Capsule Tour était l’une des premières créations de M. Kurokawa. Son motif provocant et répétitif célébrait et défiait la production de masse, ce qui était attrayant pour les gens, en particulier ceux perdus dans le Japon conformiste.

M. Kurokawa a développé la technologie pour installer les unités dans un puits central en béton avec quatre boulons à haute tension. Les capsules ont été conçues pour être détachables et remplacées par des nouvelles au besoin, ou recyclées tous les 25 ans. Cela n’est jamais arrivé.

Au lieu de cela, après 50 ans, les morceaux se désagrègent. M. Kurokawa avait l’habitude de dire que, longtemps après la disparition de ses bâtiments, sa pensée perdurerait.

Ses conceptions abordent la durabilité et la responsabilité sociale, a déclaré Tomohiro Fujisawa de la firme Kisho Kurokawa Architect and Associates, des problèmes toujours importants aujourd’hui.