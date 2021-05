Jason Kenney approuve l’expulsion de deux députés de son caucus

EDMONTON — Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a affirmé que son caucus a pris la bonne décision en expulsant jeudi les députés Todd Loewen et Drew Barnes.

«Je regrette qu’on ait dû en arriver là, mais je respecte la décision que notre caucus a prise et nous allons passer à autre chose, en nous concentrant sur les priorités du public, a-t-il ajouté. En fin de compte, cela signifie que nous devons être une équipe. Soyons professionnels. Nous ne pouvons pas permettre que des motifs personnels détournent l’attention de l’équipe, ou même du gouvernement, de son travail», surtout en temps de pandémie.

Le vote de jeudi a été l’aboutissement d’une journée de conflits internes au sein du Parti conservateur uni (UCP), déclenchés le matin même lorsque M. Loewen a publié sur Facebook une lettre publique annonçant qu’il démissionnait en tant que président du caucus et appelant M. Kenney à démissionner pour le bien du parti.

M. Loewen a écrit que M. Kenney a bâclé la gestion d’enjeux clés tels que les soins de santé et l’environnement, a été faible face au gouvernement fédéral et transmet des messages confus, contradictoires et inutilement conflictuels. Il a ajouté que les bénévoles quittaient le parti en masse et que, sans nouveau chef et sans changement de direction, l’UCP se dirigeait vers la défaite aux élections de 2023.

M. Barnes, lui, était le leader d’un groupe de 18 députés s’opposant aux mesures sanitaires imposées par le gouvernement, particulièrement dans les zones rurales où on compte peu de cas d’infection.

M. Kenney a pourtant fait l’objet de critiques pour avoir été trop accommodant envers les régions rurales, où réside sa base électorale, au détriment de la santé publique.

Au cours des deux dernières vagues de la pandémie, son administration a laissé les cas de COVID-19 s’accumuler jusqu’à mettre en danger le fonctionnement des hôpitaux, avant d’imposer des mesures strictes de distanciation physique.

La cheffe de l’opposition néo-démocrate, Rachel Notley, a déclaré que les Albertains méritaient un gouvernement qui se consacrait entièrement à combattre la pandémie et ne devraient pas être pris en otage par les intrigues politiques de l’UCP.