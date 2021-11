Jason Kenney dit se sentir en confiance après le congrès du Parti conservateur uni

CALGARY — Le premier ministre albertain Jason Kenney affirme se sentir plus en confiance qu’il ne l’a été depuis longtemps au terme du congrès du Parti conservateur uni (PCU).

Le premier ministre, qui fait face à un mécontentement croissant de la part de son parti, de son caucus et de la population, a déclaré aux journalistes dimanche que le congrès a surpassé ses attentes.

M. Kenney a affirmé avoir rencontré des centaines de délégués de l’Alberta et qu’une seule personne avait quelque chose de négatif à dire sur la campagne de vaccination contre la COVID-19.

Le premier ministre a ajouté qu’un esprit de positivité régnait dans les couloirs du Centre des congrès de Calgary, les participants s’intéressant davantage à l’essor économique de la province que de la gestion de la pandémie.

Pourtant, une tension sourde a régné pendant que partisans et détracteurs de M. Kenney s’affrontaient dans le hall du Centre des congrès.

M. Kenney a reconnu l’existence de divisions internes sur la façon dont son gouvernement a fait face à la gestion de la pandémie, qui était au centre de son discours inaugural, samedi. Selon lui, les membres étaient réceptifs à ces explications au sujet des mesures visant à lutter contre la COVID-19.

Une révision du leadership est prévue en avril, mais elle pourrait survenir plus tôt si 22 associations de comté signent une lettre réclamant un vote.

«Lorsque les conservateurs sont unis, nous gagnons. Lorsque les conservateurs sont divisés, nous perdons. C’est aussi simple que cela», a déclaré M. Kenney.

«Je pense qu’en fin de compte, ce que nous avons vu ici, c’est une compréhension que nous devons être unis dans notre diversité, travailler ensemble et nous concentrer sur les priorités des Albertains, et non sur les différences politiques internes».

Les 22 associations de circonscription qui ont demandé un vote anticipé sur le leadership de M. Kenney représentent le quart des circonscriptions du Parti conservateur uni, ce qui est suffisant pour déclencher un examen accéléré en vertu des règlements. Une motion visant à modifier les règles en élevant la barre à 29 associations de circonscription a été rejetée vendredi après avoir échoué à obtenir les 75% ou plus des votes requis.

M. Kenney a mentionné qu’il était favorable à une révision l’année prochaine.

«Il est normal d’avoir une révision du leadership. Je m’en réjouis. Et je peux vous dire que je me sens plus confiant dans mon leadership aujourd’hui que je ne l’ai été depuis très longtemps après avoir eu la chance de rencontrer directement les membres de notre base», a-t-il précisé dimanche.

«Je ne m’attends pas à ce que vous soyez un jour à un congrès de parti où 100% des gens sont d’accord sur 100% des choses, y compris le leadership. Ce n’est pas ce que nous attendons. Mais ce qui s’est passé ici a dépassé de loin mes meilleures attentes».

La collecte de fonds du parti est à la traîne du NPD et les chiffres des sondages de popularité de M. Kenney ont plongé au cours des derniers mois, ce qui soulève des inquiétudes quant à savoir si le parti peut gagner les élections du printemps 2023 avec M. Kenney en tant que chef.

Le premier ministre de l’Alberta a mentionné lors du discours de samedi qu’il ne regrette pas les mesures de lutte contre la pandémie prises par son gouvernement, malgré la colère qu’elles ont suscitée, car elles étaient nécessaires pour protéger le système de santé de l’Alberta, qui était au bord de l’effondrement.