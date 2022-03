Jean Charest à la conquête de l’Ouest ou prendre le taureau par les cornes

CALGARY — Jean Charest a choisi de lancer sa campagne dans l’Ouest, l’un des champs de bataille de la course à la direction du Parti conservateur du Canada. La ville choisie, Calgary, perçue comme la capitale de l’énergie au pays, contraste avec le politicien qui a instauré une taxe sur le carbone alors qu’il était premier ministre du Québec. Appelons ça prendre le taureau par les cornes. Le chemin vers la victoire existe, disent des experts, mais le combat est loin d’être gagné d’avance.

«C’est un opportuniste», lance Garry Dyck, un septuagénaire attablé dans une populaire chaîne de burgers d’Airdrie, une ville-dortoir, à une vingtaine de minutes de route du centre-ville.

L’ouverture de M. Charest à la construction de pipelines pour des raisons de sécurité énergétique qu’il a déclarée sur de nombreuses tribunes, jeudi, renforce son impression de celui qui a contribué à «détruire» le pays en instaurant une taxe sur le carbone.

Il a «attendu jusqu’à minuit moins une pour voir la lumière», lance M. Dyck au sujet du politicien dont les positions sont flexibles «en fonction d’où le vent souffle», dit-il en promenant son index dans les airs. Sans compter qu’il a été «un fantôme» depuis trop longtemps.

À l’inverse, M. Dyck voit en Pierre Poilievre, le principal adversaire, un politicien «éloquent et intelligent», qui exige des comptes des «élites».

M. Charest «ne récoltera pas beaucoup d’appuis» dans l’Ouest, confirme Duane Bratt, un professeur de science politique à l’Université Mount Royal, à Calgary.

«Mais il y a une voie claire vers la victoire pour Jean Charest, et les conservateurs doivent déterminer s’ils veulent un conservateur de droite pur et dur comme Poilievre ou s’ils sentent qu’ils veulent gagner des élections», résume-t-il.

Selon lui, le véritable champ de bataille de la course à la direction sera, comme durant les élections fédérales, la couronne de Toronto. Le politologue prédit que le Québec sera à l’avantage de Jean Charest et que les votes de l’Ouest iront essentiellement à Pierre Poilievre.

C’est le professeur Bratt qui a recommandé de sortir de Calgary, où Jean Charest lançait sa campagne, pour trouver des lieux «bondés de conservateurs», parce que la ville est davantage progressiste et que l’idée qu’elle est le centre de la pensée conservatrice relève davantage de l’histoire et de la tradition intellectuelle.

Et comme de fait, la dizaine de personnes avec qui La Presse Canadienne a discuté à Airdrie ont presque toutes déclaré voter pour le Parti conservateur, à l’exception d’un homme refusant de révéler son allégeance politique, mais qui déteste «le gars aux beaux cheveux».

Pipelines, pipelines, pipelines

«La chose la plus importante pour nous, c’est des pipelines. Il en faut», résume autour d’un café Glen Higgs, un ancien militaire des Forces armées canadiennes.

Non loin de lui, Richard High, un semi-retraité dont «toute la famille a toujours été membre» du Parti conservateur du Canada, est ravi par la position de Jean Charest sur les pipelines, notant au passage que les véhicules verts ne sont qu’«un rêve, ça ne se produira pas».

M. High voit cependant dans M. Charest un candidat qui peut «rassembler» le parti à l’échelle du pays, «pas une seule province, pas l’Est ou l’Ouest», contrairement à M. Poilievre, un «radical». Mais au-delà de reconstruire, Jean Charest pourrait véritablement ramener la formation politique au pouvoir, insiste-t-il.

Cette idée que le pouvoir est à portée de main est une «nouvelle donnée par rapport à la précédente course», confirme Frédéric Boily, professeur de science politique au campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta.

«Donc, pour Jean Charest, ça peut permettre justement de dire: « Écoutez. C’est vrai qu’il y a peut-être des questions qui nous divisent en tant que conservateurs, mais l’objectif premier, maintenant, c’est de renverser le gouvernement de Justin Trudeau. Et, par conséquent, on peut mettre un peu ça de côté ces divisions idéologiques à savoir s’il faut un ou deux ou trois pipelines. »»

Potentiel de division

Il n’en reste pas moins que Jean Charest est généralement perçu dans l’Ouest comme «un libéral» qui n’a pas suffisamment défendu l’industrie pétrolière et qui a même mis des bâtons dans les roues de l’ancien premier ministre conservateur Stephen Harper, note M. Boily.

Le camp de Pierre Poilievre s’appuie sur la perception que Jean Charest n’est pas un vrai conservateur. Le sénateur conservateur montréalais Leo Housakos, qui travaille au sein de l’équipe de Pierre Poilievre dans la course à la direction du parti, a d’ailleurs qualifié plus tôt cette semaine Jean Charest de «conservateur de convenance».

Selon le professeur Bratt, le message s’adresse aux conservateurs qui n’aiment pas Justin Trudeau, qui pensaient que l’ancien chef Erin O’Toole était une pâle imitation de M. Trudeau et qui pensent que Jean Charest pourrait être une imitation encore plus pâle.

Le potentiel de division est bien réel dans cette course, tant sur des enjeux idéologiques que régionaux, affirme son collègue Boily, un avis partagé par plusieurs conservateurs.

L’endroit où Jean Charest se lance officiellement dans la course jeudi, la brasserie Wild Rose, constitue un clin d’oeil, rappelle l’historien Stéphane Guévremont de l’Université de Calgary.

En plus de porter le nom de la fleur symbolique de la province de l’Alberta, la rose sauvage, elle a surtout «le même nom que le parti politique radical de droite qui avait ébranlé l’Alberta au début des années 2000 et qui avait mené à la dislocation du Parti conservateur albertain en petits groupes de droite et d’extrême droite».