Jean Charest se veut l’alternative à la politique négative de Pierre Poilievre

LAVAL, Qc — Jean Charest a cherché, jeudi soir à Laval, à transformer la course à la direction du Parti conservateur en lutte à deux.

Bien que d’autres candidats se soient manifestés, Pierre Poilievre était clairement dans sa mire tout au long d’un discours devant près de 500 partisans, même si M. Charest n’a jamais prononcé son nom. Plutôt, il s’est concentré à se présenter comme l’alternative à la politique à l’américaine qui cherche à semer la division, une référence maintes fois répétée qui visait à dénoncer l’approche négative de celui qui sera vraisemblablement son plus grand adversaire.

« Le choix que vous ferez le 10 septembre prochain va déterminer si le Canada va s’engager dans la voie de la politique américaine, de la division, la politique américaine que nous avons rejetée depuis toujours ou si nous choisirons un chef et nous mettrons à la tête du Parti conservateur du Canada, un chef qui pratiquera la politique comme on veut au Canada », a-t-il déclaré avec force.

Promouvoir l’expérience

Revenant constamment sur le thème de l’unité de son parti, il a martelé que c’était la seule façon pour les conservateurs de prendre le pouvoir, rappelant qu’il avait, lui, l’expérience de faire campagne et de gagner des élections.

« Il nous faut un chef qui (sait) aussi comment préparer une campagne électorale. Ahhh ! C’est un sujet que je connais ! Ça tombe bien, parce que des campagnes électorales chers amis, j’en ai fait et j’en ai gagné et j’en ai d’autres campagnes électorales à gagner », a-t-il lancé sous les acclamations de son public.

On aurait pu croire que l’ex-premier ministre du Québec n’a jamais cessé de faire de la politique tellement sa manière de haranguer les partisans était inchangée par rapport à l’époque où il faisait campagne comme chef du Parti libéral du Québec ou comme ministre conservateur lors du référendum de 1995. Dix ans après sa défaite en 2012, il s’est présenté comme le rassembleur, celui capable d’unir au sein du Parti conservateur les tenants des tendances plus conservatrices et ceux de l’aile progressiste.

Il a d’ailleurs cherché à se définir comme celui qui avait réussi à unir les Québécois, « meurtris » après le référendum de 1995. Contrairement à tous les orateurs et oratrices qui avaient la parole avant lui pour le présenter et qui avaient rappelé son passé politique sans une fois mentionner le mot libéral, Jean Charest lui-même ne s’est pas gêné pour le faire, qualifiant le Parti libéral du Québec qu’il avait rejoint à l’époque de coalition de fédéralistes.

« Dans l’honneur et l’enthousiasme »

Jouant sur ce qu’il sait être une corde sensible des Québécois, il a rejeté l’approche de tous les autres partis fédéraux face au Québec : « S’il y a une grande différence, c’est que les conservateurs du Canada savent comment faire fonctionner le fédéralisme canadien. Nous savons respecter les compétences des provinces. »

Du même souffle, il s’est dit convaincu de pouvoir ramener les Albertains dans le giron canadien, expliquant que c’était l’aliénation que ceux-ci ressentent qui l’avait incité à lancer sa campagne à Calgary, dans une envolée où il a même parodié l’expression utilisée par Brian Mulroney au sujet du Québec au moment de l’accord du lac Meech : « Les Albertains que nous aimons, que nous connaissons, souffrent, se sentent rejetés, mis à l’écart, par un gouvernement qui ne semble pas tenir compte de leurs intérêts à eux (…) Je veux être le chef du Parti conservateur du Canada pour que vous puissiez revenir dans le giron canadien avec honneur et enthousiasme, comme on a déjà dit. »

L’auditoire, majoritairement composé d’hommes d’âge mûr, mais aussi de femmes et de jeunes, lui a réservé plusieurs ovations durant son discours.