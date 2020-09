Jean Coutu : 700 travailleurs de l’entrepôt à Varennes en grève pour 24 heures

Les 700 travailleurs et travailleuses de l’entrepôt central de Jean Coutu à Varennes déclenchent aujourd’hui une grève de 24 heures.

La négociation avec leur employeur a été suspendue après plus de 4o heures de négociations. Lundi, une ouverture de la part de Jean Coutu devant la requête de ses employés donnait bon espoir pour la suite des négociations, mais un point de rupture a été atteint.

Les employés demandent notamment que l’on tienne compte de l’ancienneté dans l’attribution des tâches et de nouvelles responsabilités et désirent se voir offrir plus de formation pour soutenir l’avancement professionnel.

La présidente du syndicat, Audrey Benoit mentionne que la question salariale n’a pas encore été discutée.

La représentante syndicale déplore que Jean Coutu ait mandaté un conciliateur dès le début des négociations au printemps dernier. Le syndicat n’a pas pu interagir directement avec l’employeur ni entendre les arguments derrière ses demandes, dont celles «qui visent à forcer les salarié-es permanents à travailler la fin de semaine». Un argument «qui ne passe tout simplement pas» martèle Madame Benoit.

Les membres du syndicat s’étaient prononcés pour un mandat de grève à 99 % en juin dernier.

En déclenchant une grève de 24 heures aujourd’hui le syndicat souhaite obtenir de nouvelles dates de négociation.