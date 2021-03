Jean Gattuso annonce son départ de la direction d’Industries Lassonde

ROUGEMONT, Qc — Le fabricant québécois de jus et boissons Industries Lassonde va perdre son grand patron après 34 années passées au sein de sa direction. Jean Gattuso a choisi de quitter ses fonctions le 30 septembre prochain, a annoncé, lundi matin, l’entreprise établie à Rougemont. Son successeur devrait être nommé le 26 mars.

D’après le communiqué publié lundi, M. Gattuso veut «relever d’autres défis au profit de la société canadienne» et passer plus de temps auprès de sa famille.

Jean Gattuso est arrivé au sein de l’entreprise d’abord à la direction du marketing de A. Lassonde inc. en 1987. Au fil des ans, il a contribué à propulser la PME Lassonde au rang de multinationale en occupant les postes vice-président exécutif marketing et administration des ventes, de directeur général adjoint et de directeur général.

Il a officiellement pris les commandes d’Industries Lassonde en 2012.

Sa carte d’affaires témoigne de l’ampleur du chemin parcouru par l’entreprise agroalimentaire, alors qu’il cumule aujourd’hui les fonctions de président et chef de l’exploitation d’Industries Lassonde, de président et chef de la direction des filiales A. Lassonde, Spécialités Lassonde et Vins Arista, en plus d’être président du conseil d’administration de la filiale américaine Lassonde Pappas.

Selon les informations contenues dans le communiqué, Lassonde était présente majoritairement au Québec et générait des ventes d’environ 80 millions $ en 1987. Sous la direction de M. Gattuso, l’entreprise a fait un bond de géant pour devenir un leader au Canada et aux États-Unis. Toujours selon les données fournies par l’entreprise, Lassonde emploie plus de 2700 personnes et exploite 17 usines au Canada et aux États-Unis. Ses ventes annuelles frôlaient les 1,9 milliard $ en date de septembre 2020.

Industries Lassonde a décliné nos demandes d’entrevue. La présidente et chef de la direction, Nathalie Lassonde, de même que M. Gattuso s’adresseront aux médias le 26 mars au moment de l’annonce des résultats financiers de l’entreprise.

Dans une déclaration écrite, Mme Lassonde et le président du conseil d’administration, Pierre-Paul Lassonde, ont tenu à «remercier chaleureusement Jean Gattuso pour son engagement et sa contribution exceptionnelle à la croissance et au déploiement de Lassonde».

De son côté, Jean Gattuso a remercié à son tour la famille Lassonde pour avoir «soutenu (son) talent d’entrepreneur». Il a qualifié son passage au sein de l’entreprise de «privilège».

«Je suis convaincu que les connaissances acquises au cours de ces années dans le secteur privé ainsi que l’apport de mon réseau contribueront à mes projets futurs», a-t-il ajouté dans une citation qui lui est attribuée.

Entreprise dans cette dépêche (TSX: LAS.A)