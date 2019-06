Jean Pagé est honoré par des coureurs, cyclistes et marcheurs

MONTRÉAL — La première Marche du Courage Jean Pagé, rebaptisée en l’honneur de l’ancien animateur sportif, se déroulera dimanche en l’absence de son grand ambassadeur qui reçoit des soins de fin de vie en raison d’une récidive d’un cancer de la prostate.

En cette journée spéciale de la fête des Pères, ses quatre enfants et ses petits-enfants seront aux diverses activités de l’événement qui se déroulera au mont Royal, à Montréal. Si tout va bien, ils profiteront de l’occasion pour le joindre publiquement via Facetime, afin qu’il puisse recevoir tous les honneurs qui lui reviennent a indiqué Laurent Proulx, directeur général de PROCURE qui organise l’événement et avec lequel Jean Pagé est associé depuis 16 ans.

En entrevue à La Presse canadienne, M. Proulx a indiqué qu’il a vu récemment Jean Pagé, un ami, et que ce dernier est très touché par l’immense vague d’amour qu’il reçoit depuis que sa condition a été publiquement dévoilée.

«Jean a trouvé ça très touchant. Évidemment, son téléphone et ses textos ne dérougissent pas», raconte Laurent Proulx.

«Sur les pages Facebook de PROCURE et de Jean, on a eu beaucoup de messages de soutien envers cet homme-là, qui a eu une superbe carrière à la télé et à la radio, et qui est en encore un ambassadeur fort important pour PROCURE», a-t-il ajouté.

L’association entre Jean Pagé et l’organisme sans but lucratif a débuté il y a 16 ans, pour briser les tabous face au cancer de la prostate et surtout pour offrir aux hommes souffrant de cette maladie tout le soutien dont ils ont besoin.

«Dès son premier diagnostic de cancer de la prostate, Jean s’est associé à l’organisation. Il a enlevé le côté un peu tabou associé à cette maladie parce que Jean avait une façon bien à lui de vulgariser la maladie et de sensibiliser les hommes, explique le dg de l’organisme. Beaucoup d’hommes l’ont contacté au cours des 15 dernières années pour échanger avec lui à cet égard-là.»

La Marche du Courage Jean Pagé est née des douze précédentes présentations de la Marche du Courage à laquelle était associé Jean Pagé. Le président d’honneur cette année est l’ancien pilote automobile Bertrand Godin.

À cette activité de financement vient se greffer le 10e Tour du Courage, où chaque équipe de cyclistes inscrite peut gravir jusqu’à 12 fois le mont Royal en vélo avec le président d’honneur François Lambert.

Les coureurs y trouvent aussi leur compte avec la Course du Courage sur un parcours de 5 ou 10 km, une première également pour l’organisation.

Les cyclistes seront les premiers à ouvrir le bal dès 7 h, suivi des coureurs à 8 h 30 puis des marcheurs vers 11 h. Il est toujours possible de s’inscrire sur place jusqu’ à la dernière minute pour les coureurs et marcheurs, selon ce qu’a indiqué M. Proulx.

«C’est une journée où on peut venir en famille, encourager son père ou son conjoint ou bien faire le tour, la course ou la marche. Plusieurs options sont d’offertes à la population pour soutenir les hommes qui souffrent du cancer de la prostate.»

L’organisme espère amasser 350 000 $. Les fonds amassés serviront non seulement à contribuer à lutte au cancer de la prostate, mais aussi à soutenir et à informer les hommes qui font face à cette maladie, notamment grâce à des professionnels de la santé prêts à répondre à leurs questions 7 jours sur 7 par téléphone (1-855-899-2873) ou par courriel (www.procure.ca).

«Il y a un professionnel de la santé spécialisé en oncologie qui va les rappeler, qui va répondre à leurs questions, précise Laurent Proulx qui souligne que des questions peuvent survenir bien après le choc lié à l’annonce de la maladie.

«Le jour que l’on reçoit le diagnostic, c’est un choc alors les questions vont survenir des fois deux ou 3 jours, voire une semaine plus tard, et là on n’est pas dans le bureau du médecin.»

Les chances de survie au cancer de la prostate sont bonnes lorsque la maladie est diagnostiquée à temps, selon M. Proulx qui soutient qu’il s’agit d’un cancer qui se traite bien lorsqu’il est dépisté tôt.

« Il y a quand même 12 hommes par jour qui vont être diagnostiqués d’un cancer de la prostate et je vous dirais que mon souhait est de voir notre ligne de soutien être plus utilisée dans la mesure où 4600 hommes vont recevoir un diagnostic cette année. On est là pour eux.»