Jean Vanier, cofondateur de L’Arche, aurait agressé sexuellement 25 femmes

MONTRÉAL — Un rapport commandé par L’Arche conclut que le cofondateur Jean Vanier a agressé sexuellement 25 femmes au cours de ses décennies avec l’organisme caritatif.

L’Arche internationale indique lundi que l’enquête d’une commission a identifié 25 femmes qui ont vécu, à un moment de leur relation avec Jean Vanier, «une situation impliquant un acte sexuel ou un geste intime», entre 1952 et son décès, en 2019.

Le rapport de la commission, que L’Arche avait mis en place en 2020, indique que les relations entre Vanier et ces femmes «s’inscrivent toutes dans un continuum de confusion, d’emprise et d’abus».

Jean Vanier, fils de l’ancien gouverneur général du Canada Georges Vanier, a été officier de la marine canadienne et professeur, avant de se tourner vers des œuvres caritatives d’inspiration catholique.

Il a fondé L’Arche en 1964 comme un milieu de vie alternatif où les personnes ayant une déficience intellectuelle pourraient être des participants à part entière dans la communauté, au lieu de patients.

En février 2020, L’Arche avait rapporté que son cofondateur avait eu des relations sexuelles manipulatrices avec au moins six femmes entre 1975 et 1990, et qu’il avait utilisé son pouvoir sur elles pour en profiter.

Le plus récent rapport souligne qu’aucune des victimes présumées n’avait de déficience intellectuelle.