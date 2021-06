Jeff Bezos s’envolera dans l’espace à bord d’un vol de Blue Origin en juillet

Jeff Bezos sera à bord du premier vol spatial habité de Blue Origin le mois prochain.

Dans un message publié sur Instagram lundi matin, M. Bezos a déclaré que lui, son frère et le gagnant d’une vente aux enchères en cours seraient à bord du vaisseau spatial New Shepard de Blue Origin lors de son décollage prévu le 20 juillet.

Le 20 juillet est l’anniversaire de l’alunissage d’Apollo 11. Le voyage sera un bref séjour dans l’espace depuis le Texas.

M. Bezos a déclaré au début de février qu’il quittait son poste de PDG d’Amazon pour passer plus de temps, entre autres, à se concentrer sur Blue Origin.

«Voir la Terre depuis l’espace, ça vous change, ça change votre relation avec cette planète. C’est une seule Terre», a déclaré M. Bezos dans la publication sur Instagram. «Je veux faire ce vol parce que c’est quelque chose que j’ai voulu faire toute ma vie. C’est une aventure. C’est quelque chose de très gros pour moi.»

La vente aux enchères d’un siège à bord du New Shepard se termine samedi. La mise gagnante s’élève actuellement à 2,8 millions $, et l’enchère a attiré près de 6000 participants de 143 pays.

Le montant de l’enchère gagnante sera reversé à la fondation de Blue Origin, Club for the Future, dont la mission est d’inspirer les générations futures à poursuivre des carrières dans les STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) et à contribuer à créer l’avenir de la vie dans l’espace.