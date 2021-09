Jenica Atwin est finalement réélue dans Fredericton, cette fois comme libérale

FREDERICTON — Il aura fallu un jour et demi pour terminer le dépouillement, mais Jenica Atwin a été finalement réélue dans la circonscription de Fredericton — cette fois sous la bannière libérale et par une mince majorité de 502 voix.

«Nous sommes ici, cette fois, pour célébrer», a lancé Mme Atwin mercredi après-midi à des partisans dans la même salle de bal où ils s’étaient réunis le soir des élections, lundi, sans pouvoir fêter.

Lors des dernières élections en 2019, Mme Atwin avait remporté la circonscription pour le Parti vert, en battant la conservatrice Andrea Johnson par environ 1600 voix de majorité. Mais elle a traversé le parquet de la Chambre en juin dernier pour rejoindre les libéraux, à la suite d’un différend avec la nouvelle cheffe des verts, Annamie Paul.

Mme Atwin avait qualifié de «totalement inadéquate» la déclaration de sa cheffe sur la violence dans les Territoires palestiniens; dans une publication sur Twitter, le 11 mai, Mme Atwin avait invité Israël à «mettre fin à l’apartheid». Ce message a depuis été supprimé, mais Mme Atwin a maintenu ses propos sur Israël le 13 juin, sur les ondes de CTV. Le lendemain, elle a ajusté sa position pour l’aligner sur celle du Parti libéral qu’elle venait de joindre.

Tout au long de la soirée électorale, lundi, Mmes Atwin et Johnson se sont échangées tour à tour la tête dans cette course, et le résultat était finalement trop serré pour annoncer une gagnante en fin de soirée, avec plus de 2500 bulletins de vote par correspondance et par procuration à dépouiller.

Mme Atwin a soutenu mercredi que le Parlement était dysfonctionnel avant ces élections. «Il est temps de mettre de côté nos différences. Nous avons de grandes choses que nous devons offrir aux Canadiens en ce moment», a-t-elle déclaré à ses militants.

Avec cette victoire de Mme Atwin dans Fredericton, les libéraux ont donc remporté six des 10 sièges au Nouveau-Brunswick, comme en 2019; les conservateurs ont remporté les quatre autres.

En 2019, Mme Atwin avait été l’une des trois seules élues du Parti vert au pays — et la seule à l’est de la Colombie-Britannique. Cette fois-ci, le Parti vert était représenté dans Fredericton par une professeure de droit à l’Université du Nouveau-Brunswick. Nicole O’Byrne a terminé loin derrière la conservatrice, en troisième place, à 102 voix seulement devant le candidat néo-démocrate.