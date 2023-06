Jennifer Lawrence se réjouit de son rôle désordonné et chaotique dans «Sans Rancune»

LOS ANGELES — C’est un thème bien connu des comédies romantiques : un homme irresponsable, irrévérencieux et apparemment irrécupérable, tombe amoureux d’une femme, ce qui le met sur la voie de se reprendre en main.

Mais dans «Sans rancune» (No Hard Feelings), qui est à l’affiche en Amérique du Nord depuis vendredi, le réalisateur Gene Stupnitsky a cherché à renverser ces attentes genrées en confiant à Jennifer Lawrence le rôle de sa vilaine protagoniste.

«Nous l’avons toujours décrite comme quelqu’un qui coupe les coins ronds, qui est paresseuse, qui n’a pas une bonne nutrition, aime fumer du pot et boire et ne prend rien trop au sérieux», a-t-il déclaré à propos du personnage que lui et son co-scénariste, John Phillips, ont créé. «Un gars qui le fait, c’est un territoire bien foulé. Ce n’est pas très intéressant.»

«Sans rancune» suit Maddie, incarnée par Jennifer Lawrence, alors qu’elle complote avec les parents d’un jeune de 19 ans maladroit (Andrew Barth Feldman) pour avoir des relations sexuelles avec lui avant qu’il ne parte pour l’université en échange d’une voiture. Il est laissé dans l’ignorance du stratagème, laissant Maddie tenter de séduire le cerveau timide qui est dix ans plus jeune qu’elle.

Jennifer Lawrence a déclaré que l’attrait du personnage «désordonné et chaotique» était l’une des choses qui l’avaient attirée vers le film. «Elle était tellement déterminée et il n’y avait aucun moyen de vraiment l’empêcher de réaliser ce qu’elle allait réaliser.»

Le film est basé sur un véritable article du site Web américain Craigslist sur lequel les producteurs sont tombés il y a des années. Dans le film, un message similaire devient le catalyseur pour Maddie, désespérée de devoir continuer à travailler comme chauffeuse Uber dans un ultime effort pour garder la maison que sa défunte mère lui a laissée.

M. Stupnitsky a déclaré que le message, en plus d’être très drôle, était mûr pour explorer une foule de sujets d’actualité.

«Les parents hélicoptères sont une vraie chose. Et je pense que les travailleuses du sexe ont beaucoup fait la une des journaux. Toutes ces idées se réunissaient, vous savez, les différentes classes, tout cela», a expliqué M. Stupnitsky, un auteur nominé aux prix Emmysur «The Office» qui a réalisé «Bons garçons» (Good Boys) en 2019 et co-écrit la comédie classée R mettant en vedette Cameron Diaz «Sale Prof» (Bad Teacher).

Bien qu’il ne s’agisse pas tout à fait d’une comédie romantique, le film utilise de nombreux clichés du genre, notamment un humour torride, des scénarios de rendez-vous maladroits et même de la nudité, mais pas de la manière dont le public pourrait s’y attendre.

«Je n’avais aucune réserve», a mentionné Mme Lawrence en riant lorsqu’on l’a interrogée sur ses sentiments envers les scènes de nudité, quelque chose dont elle était ouvertement réticente lorsque son rôle dans le suspense de 2018, «Le Moineau rouge» (Red Sparrow) l’exigeait. «Une fois que vous l’avez fait, alors c’est fait», a-t-elle ajouté.

Après la diffusion de la première bande-annonce de «Sans rancune», des vagues de surprise et d’impatience ont entouré les débuts de la lauréate des Oscars dans une comédie grinçante, trahissant l’hypothèse subtile que ce genre de film ne lui serait peut-être pas destiné.

Elle a dit ne pas savoir pourquoi les gens ne s’attendaient pas à ce qu’elle fasse une comédie. «Vous procédez de la même manière. Ce ne serait pas drôle si vous disiez: « Je vais faire une blague maintenant ». Vous devez vraiment croire ce que vous dites, donc le processus est le même», a expliqué l’actrice.

Mme Lawrence voulait depuis longtemps faire une comédie et ne manquait pas de scénarios, mais elle a dit qu’elle n’en trouvait aucun assez drôle, jusqu’à ce que M. Stupnitsky lui tende celui-ci.

«Je l’ai connue socialement au fil des ans et je sais à quel point elle est drôle, et je sais à quel point elle aime la comédie, a déclaré M. Stupnitsky. Elle a fait des satires et des drames comiques, mais une pure comédie classée R, je la voulais égoïstement pour moi.»