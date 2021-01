“Jeopardy!”: diffusion cette semaine des 5 derniers épisodes animés par Alex Trebek

HOLLYWOOD, Calif. — Les derniers épisodes de la populaire émission de télévision “Jeopardy!” ayant été enregistrés par l’animateur Alex Trebek avant son décès survenu au début du mois de novembre dernier à l’âge de 80 ans sont diffusés cette semaine.

Lundi soir, dans le premier de ces cinq derniers épisodes, le célèbre animateur canadien, qui a dirigé l’émission pendant 36 ans, a lancé un appel à l’aide aux personnes touchées par le coronavirus et a dit souhaiter une société dans laquelle les gens seront plus aimables les uns pour les autres.

Alex Trebek est devenu au fil des décennies une figure bien-aimée du public grâce au comportement chaleureux et à l’esprit vif qu’il a apporté au jeu télévisé. Il a remporté sept fois un prix Emmy pour « Jeopardy! ». Il a aussi été nommé à l’Ordre du Canada et reçu une étoile sur l’Allée des célébrités au Canada et à Hollywood.

L’animateur natif de Sudbury, en Ontario, et diplômé en philosophie de l’Université d’Ottawa, avait révélé en mars 2019 qu’il avait reçu un diagnostic de cancer du pancréas de stade 4.

Les cinq derniers épisodes de “Jeopardy!” devaient être diffusés pendant la période des Fêtes, mais les producteurs ont décidé de les mettre en ondes en début de janvier pour que plus de gens aient l’opportunité de les regarder.