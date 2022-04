Jérusalem: affrontements entre police et Palestiniens devant des lieux saints

JÉRUSALEM — La police israélienne est entrée dimanche dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa, dans la vieille ville de Jérusalem, pour sécuriser le chemin de visiteurs juifs voulant se rendre au mont du Temple.

Les affrontements ont fait 17 blessés parmi les Palestiniens, selon des travailleurs de la santé palestiniens.

L’esplanade des Mosquées qui compte deux des monuments les plus sacrés de l’islam — la mosquée Al-Aqsa et le Dôme du Rocher — occupe la majeure partie du mont du Temple, le lieu le plus sacré du judaïsme. Les revendications concurrentes sur le site ont déjà déclenché de nombreuses vagues de violence.

Cette année, le mois sacré musulman du ramadan, la semaine sainte chrétienne culminant le dimanche de Pâques et la Pâque juive se déroulent tous en même temps, avec des dizaines de milliers de visiteurs affluant vers la ville après la levée des restrictions sanitaires.

La police israélienne a accusé les Palestiniens de «souiller et profaner» un lieu saint, tandis que les responsables palestiniens ont accusé Israël d’essayer de diviser la zone. «Ce qui s’est passé à la mosquée Al-Aqsa est une escalade dangereuse, dont les répercussions doivent être assumées par le gouvernement israélien à lui seul», a déclaré Nabil Abu Rdeneh, porte-parole du président palestinien, Mahmoud Abbas.

La police a déclaré être entrée dans l’enceinte pour faciliter la visite de routine de Juifs et affirmé que les Palestiniens avaient stocké des pierres et érigé des barrières en prévision de violence.

La police a évacué les Palestiniens de l’esplanade à l’extérieur de la mosquée elle-même tôt dimanche, tandis que des dizaines de Palestiniens sont restés à l’intérieur du bâtiment en scandant «Dieu est grand!». Une vidéo diffusée par la police montrait de petits groupes de jeunes lançant des pierres, ainsi que des feux d’artifice tirés de l’intérieur de la mosquée.

Les Palestiniens ont signalé de brefs affrontements avec la police israélienne juste à l’extérieur de l’enceinte de la mosquée, tandis que la police a déclaré que les Palestiniens avaient jeté des pierres sur des bus à l’extérieur de la vieille ville. Des ambulanciers ont déclaré que cinq personnes voyageant dans des bus avaient été soignées pour des blessures mineures.

Le service médical du Croissant-Rouge palestinien a signalé que 17 Palestiniens avaient été blessés, dont cinq ont été transportés vers un hôpital. La police israélienne a fait état de neuf arrestations.

La Jordanie, qui est la gardienne de la mosquée, a publié une déclaration condamnant les actions d’Israël, affirmant qu’elles sapent «tous les efforts déployés pour maintenir le calme général et empêcher l’escalade de la violence qui menace la sécurité et la paix».

En vertu d’ententes de longue date, les Juifs sont autorisés à visiter le mont du Temple, mais n’ont pas le droit d’y prier. Pendant des décennies, les Juifs ont évité d’y pratiquer pour des raisons religieuses.

Les autorités israéliennes disent qu’elles sont déterminées à maintenir le statu quo, mais ces dernières années, de grands groupes de juifs nationalistes et religieux ont régulièrement visité le site avec des escortes policières, ce que les Palestiniens considèrent comme une provocation. Le nombre de visiteurs augmente souvent lors des fêtes religieuses. Les responsables palestiniens ont déclaré que près de 550 visiteurs juifs sont entrés dans l’enceinte, contre seulement quelques dizaines, la plupart du temps.

De telles pratiques ont alimenté les inquiétudes des Palestiniens quant à ce qu’ils pensent être un complot d’Israël pour prendre le contrôle de l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa. Israël dément fermement ces affirmations, affirmant s’être engagé à protéger la liberté de culte pour tous.

Israël a capturé Jérusalem-Est, qui comprend la vieille ville, ainsi que la Cisjordanie et Gaza lors de la guerre de 1967. Les Palestiniens veulent un futur État dans les trois territoires. Israël a annexé Jérusalem-Est de manière non reconnue par la communauté internationale et est en train de construire et d’étendre des colonies en Cisjordanie occupée. Le Hamas contrôle Gaza, qui est sous blocus israélien et égyptien depuis que le groupe militant islamique a pris le pouvoir en 2007.

Un groupe juif radical a récemment appelé les gens à amener des animaux sur le site afin de les sacrifier pour la Pâque, offrant des récompenses en espèces à ceux qui auraient réussi ou même essayé. La police israélienne s’efforce d’empêcher de telles activités, mais l’appel a été largement diffusé par les Palestiniens sur les réseaux sociaux, ainsi que des appels aux musulmans pour qu’ils empêchent tout sacrifice.