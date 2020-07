Jesse Wente, un Anishinaabe, est nommé président du Conseil des arts du Canada

OTTAWA — Jesse Wente, qui milite depuis des années pour une présence accrue des voix autochtones dans le paysage culturel canadien, a été nommé président du conseil d’administration du Conseil des arts du Canada.

M. Wente est un auteur, communicateur, producteur et conférencier anishinaabe; il est né et a grandi à Toronto mais sa famille est originaire de Chicago et de la Première Nation de Serpent River, en Ontario. Déjà membre du conseil d’administration du CAC depuis 2017, il remplacera maintenant Pierre Lassonde à la présidence de l’organisme fédéral, pour un mandat de cinq ans.

Chroniqueur à l’émission «Metro Morning» sur les ondes de CBC pendant 24 ans, M. Wente a aussi passé onze ans au Festival international du film de Toronto, dont les sept dernières à la tête de la Cinémathèque du TIFF.

Le Conseil des arts du Canada distribue annuellement des millions de dollars de fonds fédéraux pour les arts et supervise certains des prix artistiques les plus prestigieux au Canada. Le directeur du Conseil des arts, Simon Brault, a qualifié cette nomination d’«événement d’importance historique pour le Conseil et pour le Canada».

«Pour moi et pour l’équipe que je dirige, ce sera un privilège de bénéficier du leadership du premier président autochtone du Conseil des arts du Canada au moment même où il faut réimaginer l’avenir du secteur des arts», a-t-il soutenu dans un communiqué.

M. Wente prend effectivement la relève à la présidence du conseil d’administration au beau milieu d’une période de grande évolution pour les artistes au Canada, qui luttent pour trouver de nouvelles façons de présenter leurs oeuvres au public et de gagner leur vie pendant la pandémie de COVID-19.

Déjà, en avril, Simon Brault avait été mal reçu dans certains milieux des arts vivants en demandant aux artistes de profiter de la crise pour trouver de nouvelles façons de rejoindre leur public autrement qu’en salles, notamment par le numérique.