Jeune homme électrocuté lors de travaux dans une école secondaire de Saint-Hyacinthe

SAINT-HYACINTHE, Qc — Un jeune homme s’est électrocuté lors de travaux vendredi matin dans une école secondaire de Saint-Hyacinthe, en Montérégie.

Les services d’urgence ont été avisés vers 8 h de l’accident de travail qui est survenu à la polyvalente Hyacinthe-Delorme, située sur l’avenue T.-D.-Bouchard.

«Pour une raison inconnue, l’employé a reçu une décharge électrique alors qu’il effectuait des travaux d’électricité à l’intérieur de l’établissement», a confirmé la sergente Valérie Beauchamp, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

La victime, âgée de 22 ans, était toujours dans un état critique à l’hôpital en début d’après-midi.

«La CNESST a été avisée et un inspecteur devait se rendre sur les lieux, accompagné d’un enquêteur de la Sûreté du Québec pour analyser la scène et tenter de déterminer les causes et circonstances de l’évènement», a précisé la sergente Beauchamp.

La SQ ne pouvait dire dans l’immédiat s’il s’agit d’un électricien ou d’un employé de l’école, ce que devra déterminer la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) dans son rapport d’enquête.

L’enquête de la SQ se poursuit également.