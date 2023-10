Jeunes transgenres: un juge ouvre la voie à une interdiction de soins en Oklahoma

OKLAHOMA CITY — Un juge fédéral aux États-Unis a refusé d’empêcher l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi qui fait des professionnels de la santé de l’Oklahoma des criminels lorsqu’ils prodiguent des soins médicaux d’affirmation de genre aux jeunes transgenres.

Le juge John Heil III d’un tribunal de district américain a rendu son ordonnance jeudi en fin de journée, rejetant la demande d’injonction préliminaire présentée par les plaignants, qui comprennent un prestataire de soins médicaux et des membres de familles d’enfants transgenres de l’Oklahoma

M. Heil a écrit que les plaignants n’avaient pas démontré que les parents avaient un droit fondamental à choisir ce type de soins médicaux pour leurs enfants.

«Il s’agit d’un domaine dans lequel le débat médical et politique est en cours et la législature de l’Oklahoma peut rationnellement opter pour la prudence avant d’autoriser des traitements médicaux irréversibles pour ses enfants», a écrit M. Heil.

La nouvelle loi, qui interdit les traitements médicaux tels que les médicaments ou les hormones bloquant la puberté pour les moins de 18 ans, a été adoptée par l’Assemblée législative de l’Oklahoma, contrôlée par les républicains, et signée par le gouverneur Kevin Stitt en mai.

L’application de la loi avait été suspendue en vertu d’un accord entre les plaignants et le procureur général de l’Oklahoma, Gentner Drummond, dont le bureau défend la loi.

«Le bureau du procureur général continue de s’acquitter de son devoir de défendre le projet de loi 613 du Sénat et a obtenu une décision qui entraîne la pleine application de cette loi», a déclaré Phil Bacharach, porte-parole de M. Drummond, dans un communiqué.

La loi de l’Oklahoma prévoit une période de transition de six mois pour les mineurs qui recevaient déjà des médicaments bloquant la puberté ou un traitement hormonal. Cette période se termine au début du mois prochain.

Les avocats des plaignants, notamment l’American Civil Liberties Union, l’ACLU of Oklahoma, Lambda Legal et le cabinet d’avocats Jenner & Block LLP, ont publié une déclaration commune dans laquelle ils s’engagent à interjeter appel de la décision.

Ils dénoncent la décision du juge comme un «résultat dévastateur pour les jeunes transgenres et leurs familles».

«Refuser aux jeunes transgenres l’égalité devant la loi et retenir inutilement les soins médicaux nécessaires dont leurs familles et leurs médecins savent qu’ils sont bons pour eux a causé et continuera de causer de graves préjudices», ont-ils affirmé.

Au moins 22 États ont adopté des lois limitant ou interdisant les soins médicaux d’affirmation de genre pour les mineurs transgenres, et la plupart de ces États font l’objet de poursuites similaires à celle de l’Oklahoma.

En juin, un juge fédéral a déclaré que l’interdiction de l’Arkansas était inconstitutionnelle, ce qui constitue la première décision à annuler une telle interdiction.

L’Arkansas a été le premier État à interdire aux mineurs de recevoir des soins médicaux conformes à leur sexe.

Vendredi, une cour d’appel a accédé à la demande de l’Arkansas de faire appel de la décision du juge devant l’ensemble de la cour, plutôt que devant un panel de trois juges.