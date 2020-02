Jezz Bezos allonge 10 milliards $ US pour lutter contre le changement climatique

NEW YORK — Le fondateur du détaillant en ligne Amazon, Jeff Bezos, a annoncé lundi qu’il prévoyait de dépenser 10 milliards $ US de sa propre fortune pour lutter contre le changement climatique.

M. Bezos, l’homme le plus riche du monde, a indiqué dans un message sur Instagram qu’il commencerait à accorder des subventions cet été aux scientifiques, aux activistes et aux organisations à but non lucratif oeuvrant pour la protection de la Terre.

«Je veux travailler en collaboration avec d’autres, à la fois pour amplifier les moyens connus et pour explorer de nouvelles façons de lutter contre l’impact dévastateur du changement climatique», a expliqué M. Bezos dans son message.

Amazon, la société dirigée par M. Bezos, a une énorme empreinte carbone. L’année dernière, les responsables d’Amazon ont indiqué que l’entreprise s’efforcerait de faire en sorte que la totalité de sa consommation d’énergie provienne de panneaux solaires et d’autres énergies renouvelables d’ici 2030.

Le détaillant en ligne s’appuie sur les combustibles fossiles pour propulser des avions, des camions et des fourgonnettes afin d’expédier des milliards d’articles dans le monde entier. Des employés d’Amazon au siège social de Seattle ont vivement critiqué certaines des pratiques de l’entreprise, l’incitant à en faire davantage pour lutter contre le changement climatique.

M. Bezos a précisé lundi dans son message qu’il appellerait sa nouvelle initiative le Bezos Earth Fund. Un porte-parole d’Amazon a confirmé que M. Bezos utiliserait son propre argent pour le fonds.

Bien qu’il soit parmi les personnes les plus riches du monde, M. Bezos n’est devenu actif que récemment, en donnant de l’argent à des causes comme l’ont fait avant lui d’autres milliardaires comme Bill Gates et Warren Buffett. En 2018, M. Bezos a lancé un autre fonds, engageant 2 milliards $ US de son propre argent pour ouvrir des écoles maternelles dans les quartiers à faible revenu et donner de l’argent à des organisations à but non lucratif qui aident les familles qui n’ont pas de domicile fixe.

M. Bezos, qui a fondé Amazon il y a 25 ans, détient une participation qui vaut plus de 100 milliards $ US dans l’entreprise.