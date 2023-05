Jill Biden voyage au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe pour promouvoir les jeunes

WASHINGTON — La première dame des États-Unis, Jill Biden, fera la promotion de l’autonomisation des femmes et des jeunes – et assistera à un mariage royal jordanien – lors d’un prochain voyage au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Europe.

La première dame devrait partir mercredi pour un voyage de six jours qui la conduira en Jordanie, en Égypte, au Maroc et au Portugal. Son bureau a d’abord partagé quelques détails avec l’Associated Press.

Ce sera la première visite de Mme Biden au Moyen-Orient en tant que première dame. Elle s’est rendue en Namibie et au Kenya en février.

«La première dame estime que soutenir les jeunes du monde entier est essentiel à notre avenir commun, avec l’éducation, la santé et l’autonomisation au cœur de celui-ci», a déclaré sa porte-parole, Vanessa Valdivia.

«Avec sa visite au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, la première dame continuera de s’appuyer sur son travail pour outiller les jeunes et réaffirmera notre engagement à renforcer nos partenariats et à faire avancer nos priorités communes dans la région», a soutenu Mme Valdivia dans un courriel.

À Amman, la capitale de la Jordanie, Mme Biden assistera le 1er juin au mariage du prince héritier Hussein bin Abdallah II, héritier du trône, et de Rajwa Khaled Al-Saif, une architecte.

Le président Joe Biden et la première dame entretiennent une amitié profonde et de longue date avec les parents du prince, le roi Abdallah II et la reine Rania.

Lorsque Joe Biden était vice-président, lui et le roi Abdallah se rencontraient souvent au petit-déjeuner lorsque le roi se rendait à Washington pour rendre visite à son fils, alors étudiant à l’université de Georgetown. M. Abdallah a également rendu visite à M. Biden chez lui dans le Delaware après le retour de M. Biden à la vie privée.

Les deux hommes se sont rencontrés au moins trois fois depuis que M. Biden est devenu président, deux fois à la Maison-Blanche et une fois à Djeddah, en Arabie saoudite.

En Égypte et au Maroc, Jill Biden rencontrera des femmes et des jeunes en se concentrant sur les investissements américains qui aident à soutenir les programmes d’éducation et les efforts pour accroître les opportunités économiques.

Au Portugal, la première dame aidera le département d’État américain à célébrer le 60e anniversaire de son programme Art in Embassies, soulignant le rôle que les arts peuvent jouer dans la diplomatie.