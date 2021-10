JO de Pékin: Des manifestants perturbent la cérémonie de l’allumage de la flamme

OLYMPIE, Grèce — Trois militants protestant contre les violations des droits de la personne en Chine se sont faufilés sur le site archéologique où avait lieu la cérémonie d’allumage de la flamme pour les Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin et ont couru vers la torche nouvellement allumée tenant un drapeau tibétain et une banderole qui disait «Pas des jeux du génocide».

Les manifestants ont réussi à pénétrer sur le site et ont tenté d’atteindre le temple d’Héra, où se déroulait la cérémonie. Ils ont été projetés au sol par la police et détenus.

«Comment Pékin peut-il être autorisé à accueillir les Jeux olympiques étant donné qu’ils commettent un génocide contre les Ouïghours?» a affirmé un manifestant, faisant référence au traitement réservé aux musulmans ouïghours dans la région nord-ouest du Xinjiang en Chine.

La flamme a été allumée au lieu de naissance des anciens Jeux olympiques dans le sud de la Grèce sous haute surveillance policière.

Avec le public exclu dans la foulée des mesures sanitaires en période de pandémie et un ciel sans nuage sur le site verdoyant de l’ancienne Olympie, la flamme a été allumée cérémonieusement à l’aide des rayons du soleil avant d’être emportée lors d’un mini relais de la torche.

Auparavant, d’autres manifestants avaient été arrêtés par la police grecque avant de pouvoir atteindre le site. Des manifestations en faveur de la démocratie avaient également éclaté lors de la cérémonie d’allumage des Jeux d’été de 2008 à Pékin.

Malgré les critiques internationales généralisées sur le bilan de la Chine en matière de droits de la personne, le Comité international olympique a évité le sujet, affirmant qu’elle ne relevait pas de ses attributions.

Dans son discours prononcé dans l’ancien stade d’Olympie, où dans l’Antiquité des athlètes masculins concouraient nus lors d’une trêve spéciale entre leurs villes souvent en guerre, le président du CIO, Thomas Bach, a souligné que les Jeux modernes doivent être «respectés en tant que terrain politiquement neutre».

«Seule cette neutralité politique garantit que les Jeux olympiques peuvent dépasser les différences politiques qui existent à notre époque, a-t-il révélé. Les Jeux olympiques ne peuvent pas relever tous les défis de notre monde. Mais ils donnent l’exemple d’un monde où tout le monde est soumis aux mêmes règles et se respecte les uns les autres.»

Les militants tibétains des droits de l’homme ont avancé dans un communiqué de presse que la Chine tentait de «balayer sous le tapis par le sport» ses violations des droits de la personne «avec le vernis de respectabilité qu’apportent les Jeux olympiques».

Commentant la manifestation, le comité national olympique grec a précisé que bien qu’il respecte la liberté d’expression, «il est décevant que cet événement culturel traditionnel ait été utilisé par quelques individus à d’autres fins.»

Pékin deviendra la première ville à avoir accueilli des Jeux olympiques d’hiver et d’été.

Lors d’une performance étroitement chorégraphiée peu de temps après, une actrice grecque jouant le rôle d’une prêtresse païenne s’est agenouillée pour allumer la flamme olympique, utilisant un miroir en forme de bol pour concentrer les rayons du soleil sur une torche remplie de carburant.

Debout devant les quelques colonnes restantes du temple d’Héra en ruines, vieux de 2600 ans, elle a offert une prière symbolique à l’ancien dieu grec de la lumière, Apollon, pour allumer la flamme.

Peu de temps après, les cris des manifestants ont été entendus.

Yu Zaiqing, vice-président du comité organisateur de Pékin, a mentionné que les Jeux avaient apporté «de la confiance, de la chaleur et de l’espoir» pendant la pandémie, qui a fait son apparition pour la première fois en Chine.

«Nous pouvons et allons offrir au monde des Jeux olympiques rationalisés, sûrs et splendides», a-t-il affirmé.

La police était très présente sur et autour du site archéologique où les Jeux antiques ont eu lieu à partir de 776 avant JC. Toute personne se rendant sur le site devait avoir une accréditation et passer des points de contrôle et des détecteurs de métaux.

Dimanche, deux manifestants ont été arrêtés sur l’Acropole d’Athènes alors qu’ils tentaient de brandir une banderole pour attirer l’attention sur les violations des droits de la personne en Chine.

La flamme olympique sera transportée à Athènes et remise aux organisateurs de Pékin, mardi, dans le stade rénové où se sont déroulés les premiers Jeux olympiques modernes en 1896.

Les Jeux d’hiver de Pékin se dérouleront du 4 au 20 février. Seuls les spectateurs de Chine continentale seront autorisés à y assister. Tout le monde aux Jeux olympiques — y compris les athlètes — devra être vacciné, ou devra passer 21 jours en quarantaine.