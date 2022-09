JO de Tokyo: le scandale de corruption prend de l’ampleur

TOKYO — Les allégations de corruption contre un ancien membre du comité organisateur des Jeux olympiques de Tokyo se sont élargies, mardi, lorsque les procureurs japonais ont arrêté de nouveau Haruyuki Takahashi dans une affaire impliquant des paiements présumés à un éditeur devenu commanditaire des Jeux.

Les dernières allégations portent sur 76 millions de yens (709 000 $ CAN) que Takahashi a reçus de la société d’édition Kadokawa, basée à Tokyo, selon les procureurs du district de Tokyo. Le parrainage a permis à Kadokawa, qui réalise également des films et des jeux, de publier des programmes et d’autres livres liés aux Jeux olympiques de Tokyo.

Deux responsables de Kadokawa, Toshiyuki Yoshihara et Kyoji Maniwa, qui auraient déposé l’argent, ont également été arrêtés.

Takahashi est en détention depuis son arrestation le mois dernier, soupçonné d’avoir reçu des pots-de-vin du fabricant de vêtements Aoki Holdings. Il a été officiellement accusé, mardi, d’avoir reçu 51 millions de yens (473 000 $) de pots-de-vin d’Aoki.

Trois responsables d’Aoki ont également été accusés d’avoir versé des pots-de-vin. L’argent a été déposé sur un compte bancaire de la société de Takahashi d’octobre 2017 à mars de cette année, dans le but que Aoki devienne un commanditaire olympique et fabrique des produits sous licence, ont déclaré les procureurs.

Aoki, qui produit des habits que les diplômés portent pour les entretiens d’embauche, a été un choix surprenant pour fournir les vêtements de l’équipe olympique japonaise lorsque d’autres nations avaient de grandes marques de mode.

Kazumasa Fukami, le chef d’une société de conseil, a été arrêté, soupçonné d’avoir aidé Takahashi à recevoir les pots-de-vin.

Takahashi, un ancien cadre de la société de publicité Dentsu, avait un poids énorme dans l’organisation des commandites olympiques.

Lundi, les procureurs de Tokyo ont perquisitionné les bureaux de Daiko Advertising à Osaka et Tokyo dans le cadre de l’enquête sur la corruption olympique. Il n’y a eu aucune arrestation dans l’affaire Daiko.

Le scandale est probablement un revers pour les ambitions du Japon d’essayer d’obtenir l’organisation des Jeux olympiques d’hiver de 2030 pour Sapporo.

Tokyo a accueilli les Jeux olympiques et paralympiques reportés en grande pompe et a essuyé des critiques sur les coûts faramineux, à l’été 2021. Les Jeux ont été reportés d’un an et se sont déroulés en l’absence de vente de billets au public en raison de la pandémie de COVID-19.

Le coût officiel des Jeux de Tokyo de l’année dernière est estimé à 13 milliards $ US, principalement de l’argent public.