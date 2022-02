Jody Wilson-Raybould a présenté sa vision d’une «véritable réconciliation»

VANCOUVER — L’ancienne ministre de la Justice du Canada a présenté sa vision d’une «véritable réconciliation» lors d’une conférence devant l’industrie minière en Colombie-Britannique, mardi, affirmant que le pays devait adopter une législation permettant aux nations autochtones de s’autogouverner.

Selon Jody Wilson-Raybould, permettre l’autodétermination des Autochtones favoriserait le bien-être culturel, social et économique des Peuples autochtones, en plus de fournir des certitudes essentielles aux nations, aux gouvernements et aux industries pendant une période de transition.

Elle a déclaré à la conférence organisée par l’Association de l’exploitation minière que leur industrie travaille sur des territoires autochtones et que ces entreprises ont la possibilité de modéliser leur prise de décision en fonction du consentement des Autochtones.

Elle a dit que l’industrie devrait être prête à faire la transition pour travailler avec les nations autochtones en tant que législateurs de leurs propres territoires.

Jody Wilson-Raybould est devenue la première ministre de la Justice autochtone sous le gouvernement libéral du premier ministre Justin Trudeau, mais a été évincée du parti dans la foulée de l’affaire SNC-Lavalin — déclenchée par des révélations des médias selon lesquelles elle aurait subi des pressions inappropriées de la part d’influents membres du parti libéral au sujet de la poursuite de l’entreprise.

L’été dernier, Mme Wilson-Raybould a annoncé qu’elle ne se représenterait pas comme députée indépendante à Vancouver, affirmant que le Parlement était devenu «toxique et inefficace» et qu’elle préférait partir en raison d’une insistance «honteuse» sur la politique partisane plutôt que sur l’action réelle.

Mme Wilson-Raybould a reconnu l’adoption d’une législation nationale visant à adopter la Déclaration des Nations Unies sur les droits des Peuples autochtones, mais a affirmé qu’il manquait ce qui est réellement nécessaire: des mécanismes juridiques pour modifier la façon dont les décisions sont prises dans les territoires autochtones, y compris une voie permettant aux nations de se reconstruire en dehors de la Loi fédérale sur les Indiens.

Cette loi a servi de base aux systèmes des réserves et des pensionnats et demeure la principale législation régissant la vie des peuples autochtones, a-t-elle noté.

Mme Wilson-Raybould a dit qu’elle craignait que la loi adoptant la déclaration sur les droits des Autochtones ne devienne «un nouveau front pour les guerres judiciaires, une nouvelle source de litiges et des outils pour les avocats pour discuter» plutôt que d’établir un moyen de résoudre les différends et transformer les relations Couronne-Autochtones.

Elle a également déclaré à la conférence que la question qu’elle s’est le plus souvent posée est: «Que dois-je faire pour faire avancer la réconciliation?»

Elle a mis en garde contre la réconciliation «performative», affirmant que toutes les actions ne sont pas égales et que la véritable réconciliation peut être obscurcie par le symbolisme et perdre sa substance.

«Cela ne veut pas dire que mettre le drapeau en berne ou porter un t-shirt n’a pas de valeur. C’est vrai. Nous voulons encourager l’honneur et la reconnaissance», a déclaré Mme Wilson-Raybould.

Selon elle, «le symbolisme est important, y compris en tant qu’outil d’éducation, mais ne peut pas être le cœur ou le fondement de notre objectif si nous voulons sérieusement faire avancer notre société.»