Joe Biden a dominé au chapitre du financement pour le mois de septembre

WASHINGTON — Le président Donald Trump a été dominé par son adversaire Joe Biden au chapitre du financement pendant le mois de septembre et il possède moins de ressources pécuniaires que son rival, à quelques semaines du jour des élections.

La campagne de M. Trump et le Comité national républicain ont amassé 247,8 millions $ US en septembre, un montant nettement inférieur aux 383 millions $ US de M. Biden et du Comité national démocrate pour la même période.

Le directeur des communications de la campagne républicaine, Tim Murtaugh, a indiqué sur Twitter qu’ils avaient 251,4 millions $ US à leur disposition à la fin du mois dernier, contre 432 millions $ US pour la campagne démocrate.

Le désavantage financier de M. Trump était autrefois inimaginable. Les présidents sortants dominent habituellement leurs adversaires à ce chapitre. Cela pourrait réduire considérablement ses chances de victoire.

La campagne du président misait sur un compte de banque bien garni pour inonder les ondes et le web de publicités. La semaine dernière, il a néanmoins dépensé plus de 10 millions $ US de plus que M. Biden, selon la firme de suivi publicitaire Kantar/CMAG.

«Le président Trump se dirige vers le dernier droit avec force, des ressources et une présence record sur le terrain pour partager son message et assurer sa réélection», a écrit M. Murtaugh sur Twitter.

La collecte de fonds de M. Biden a pu profiter d’une hausse marquée des dons à la suite du décès de la juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg et de la performance critiquée de M. Trump lors du premier débat présidentiel.