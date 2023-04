Joe Biden annonce qu’il sera de nouveau candidat démocrate pour présider les États-Unis

WASHINGTON — Joe Biden a officiellement annoncé mardi qu’il se présentait pour être réélu président des États-Unis en 2024.

Le candidat du Parti démocrate demande aux électeurs de lui donner plus de temps pour terminer le travail qu’il a commencé à la Maison Blanche il y a un peu plus de deux ans.

Joe Biden, qui aurait 86 ans à la fin d’un second mandat, parie que ses réalisations législatives du premier mandat et ses plus de 50 ans d’expérience à Washington compteront plus que les inquiétudes sur son âge. Il fait face à une voie sans heurt pour remporter l’investiture de son parti, sans rivaux démocrates sérieux.

L’annonce de sa candidature a été faite dans une vidéo de trois minutes.

Dans l’histoire moderne des États-Unis, la question de la réélection a été une évidence pour la plupart des présidents, mais cela n’a pas toujours été le cas pour M. Biden. Un certain nombre d’électeurs démocrates ont indiqué qu’ils préféreraient qu’il ne se présente pas, en partie à cause de son âge avancé.