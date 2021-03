Joe Biden confie à Kamala Harris le dossier chaud de la frontière sud des États-Unis

WASHINGTON — Le président Joe Biden fait appel à la vice-présidente Kamala Harris pour diriger les efforts de la Maison-Blanche pour relever le défi de la migration à la frontière sud des États-Unis.

M. Biden a fait cette annonce au moment où Mme Harris et lui-même se réunissaient mercredi à la Maison-Blanche avec le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Xavier Becerra, la secrétaire à la Sécurité intérieure Alejandra Mayorkas et d’autres conseillers en immigration pour discuter de l’augmentation du nombre de jeunes migrants arrivant à la frontière ces dernières semaines.

En déléguant l’enjeu à Mme Harris, M. Biden cherche à reproduire une dynamique qui s’est déroulée lorsqu’il était vice-président du président Barack Obama. M. Obama s’est tourné vers M. Biden au début de son premier mandat pour diriger les efforts de la Maison-Blanche pour réduire l’ampleur des troupes américaines dans la guerre insoluble en Irak.

Avec cette décision, M. Biden espère montrer aux Américains qu’il prend la situation frontalière au sérieux après avoir été critiqué par les républicains alors que le flux de migrants a augmenté depuis son entrée en fonction en janvier.

Par The Associated Press