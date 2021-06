Joe Biden et Vladimir Poutine face à face lors d’un sommet très attendu

GENÈVE, Suisse — Le président des États-Unis, Joe Biden, et son homologue de Russie, Vladimir Poutine doivent se rencontrer en tête à tête, mercredi, dans le cadre d’un sommet très attendu à Genève, en Suisse.

Il s’agit d’un épisode diplomatique de grande importance, où les enjeux sont élevés alors que les deux dirigeants s’entendent sur le fait que la relation entre leurs deux pays se trouve dans son pire état.

Depuis quatre mois, les deux dirigeants se sont affrontés dans des déclarations acerbes formulées de part et d’autre. Joe Biden a accusé à répétition son homologue d’être derrière des cyberattaques menées depuis la Russie contre des cibles américaines. Il a aussi dénoncé le déni de démocratie affiché par Vladimir Poutine pour l’emprisonnement de son principal opposant, Alexeï Navalny, et pour son ingérence dans les élections américaines.

Pour sa part, Vladimir Poutine a répliqué avec des faux-fuyants et en renvoyant les Américains à leurs propres actions. Il a notamment rappelé la tentative d’insurrection du 6 janvier au Capitole pour marteler que les États-Unis n’ont pas de leçons à donner en matière de démocratie. Il a maintenu sa position en assurant que le gouvernement russe n’était aucunement impliqué dans l’ingérence électorale ni dans les cyberattaques, malgré les renseignements américains qui démontrent le contraire.

Maintenant, les deux hommes doivent s’asseoir face à face en tant que dirigeants de leur État respectif pour une discussion prévue pour une durée de quatre à cinq heures. Mais avant même la tenue du sommet, les deux camps ont tenté de limiter les attentes.

Néanmoins, Joe Biden a déclaré qu’on pourrait faire un pas important si les États-Unis et la Russie parviennent à trouver de la «stabilité» et de la «prévisibilité» dans leur relation diplomatique.

«On devrait déterminer où sont nos intérêts communs et les intérêts du monde pour lesquels on devrait coopérer. Et à partir de là, voyons si l’on peut y arriver», a soutenu le président Biden cette semaine.

«Pour les domaines où l’on ne s’entend pas, soyons clairs pour identifier les lignes à ne pas franchir», a-t-il ajouté.

Le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, a déclaré à l’Associated Press, mercredi, qu’aucun véritable progrès n’était espéré et que la situation actuelle était «trop difficile» dans la relation entre les deux États.

«Toutefois, le fait que deux présidents acceptent de se rencontrer et d’enfin entreprendre un dialogue ouvert sur ces problèmes, c’est déjà une réussite», a-t-il ajouté quelques heures avant le début du sommet.

Tous les détails entourant le face-à-face ont été soigneusement chorégraphiés et vigoureusement négociés par les deux camps.