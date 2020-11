Joe Biden gagne du terrain; Donald Trump questionne l’intégrité de l’élection

WASHINGTON — Le président Donald Trump tente de voir jusqu’où il peut aller en utilisant le pouvoir présidentiel pour miner la confiance envers l’élection de cette semaine contre Joe Biden, au moment où le démocrate gagnait du terrain dans des États clés, allant même jusqu’à prendre une légère avance en Géorgie.

Sa possibilité de réélection semblant se rétrécir, M. Trump a avancé jeudi des accusations non fondées de fraude électorale pour affirmer que son rival tentait de s’emparer du pouvoir. Il s’agissait là d’un effort extraordinaire de la part d’un président américain en fonction pour semer le doute sur le processus démocratique.

«C’est une situation où ils essaient de voler une élection, ils essaient de truquer une élection», a déclaré M. Trump depuis la Maison-Blanche.

Les remarques du président républicain ont aggravé le sentiment d’anxiété aux États-Unis alors que les Américains amorcent leur troisième journée postélectorale sans savoir qui sera président pendant les quatre prochaines années. Ses déclarations ont également suscité une réprimande de la part de certains de ses collègues républicains, en particulier ceux qui cherchent à orienter le parti dans une direction différente à l’ère post-Trump.

Aucun des deux candidats n’a encore obtenu les 270 votes nécessaires au collège électoral pour remporter la Maison-Blanche. Mais M. Biden a éclipsé M. Trump dans le Wisconsin et le Michigan, deux États cruciaux du Midwest, a dépassé le président en Géorgie tôt vendredi et était bien près de faire de même en Pennsylvanie, où les votes sont toujours comptés.

On ne sait pas quand un vainqueur national sera déterminé après une longue et amère campagne dominée par le coronavirus et ses effets sur les Américains et l’économie nationale. Les États-Unis ont établi mercredi un autre record de cas confirmés quotidiens, alors que plusieurs États affichaient des sommets sans précédent. La pandémie a tué plus de 233 000 personnes aux États-Unis.

M. Biden a passé la journée de jeudi à essayer d’apaiser les tensions et de projeter une image plus traditionnelle du leadership présidentiel. Après avoir participé à une séance d’information sur le coronavirus, il a déclaré que «chaque bulletin de vote doit être compté».

«Je demande à tout le monde de rester calme. Le processus fonctionne », a dit M. Biden. «C’est la volonté des électeurs. Personne d’autre ne choisit le président des États-Unis d’Amérique. »

Les victoires de M. Biden dans le Midwest l’ont placé dans une position de force, mais M. Trump n’a montré aucun signe d’abandon. Il était de retour sur Twitter vers 2h30, vendredi, répétant que «la Cour suprême des États-Unis devrait décider!»

Plusieurs jours pourraient encore être nécessaires pour que le décompte des voix se termine et qu’un gagnant clair émerge. Avec des millions de bulletins de vote qui n’ont pas encore été compilés, M. Biden avait déjà reçu plus de 73 millions de votes, le nombre le plus élevé de l’histoire.

Les affirmations erronées de M. Trump sur l’intégrité de l’élection ont mis les républicains au défi de choisir de rompre avec un président qui, bien que son emprise sur son bureau soit devenue ténue, a obtenu des cotes d’approbation extrêmement élevées de la part des membres du parti.

Le gouverneur républicain du Maryland, Larry Hogan, un candidat potentiel à la présidentielle 2024 qui a souvent critiqué M. Trump, a déclaré sans équivoque: «Il n’y a aucune défense pour les commentaires du président ce soir, qui minent notre processus démocratique. L’Amérique compte les votes et nous devons respecter les résultats comme nous l’avons toujours fait auparavant.»

Mais d’autres qui, selon la rumeur, envisageraient une course à la Maison-Blanche dans quatre ans, se sont alignés sur le président sortant, y compris le sénateur du Missouri Josh Hawley, qui a écrit sur Twitter son soutien aux affirmations de Donald Trump, écrivant que «ce que les 24 dernières heures ont rendu clair, c’est que nous avons besoin MAINTENANT de nouvelles lois sur l’intégrité électorale».

La campagne de M. Trump s’est engagée dans une vague de procédures judiciaires pour tenter d’améliorer les chances du président républicain, demandant un recomptage dans le Wisconsin et intentant des poursuites en Pennsylvanie, au Michigan et en Géorgie.

Les juges de Géorgie et du Michigan ont rapidement rejeté les poursuites de la campagne Trump jeudi, alors que M. Trump détenait encore un petit avantage en Géorgie — bien que M. Biden gagnait du terrain alors que les votes continuaient à être comptés.