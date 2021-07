Joe Biden: «la seule pandémie que nous ayons est parmi les non-vaccinés»

Deux semaines après avoir célébré la quasi « indépendance » des États-Unis vis-à-vis le coronavirus, le président Joe Biden est confronté à la réalité inquiétante de l’augmentation des cas et des décès – et aux limites de sa capacité à lutter contre l’hésitation persistante de certains citoyens à la vaccination. Une hésitation responsable de l’augmentation des cas.

Les cas de COVID-19 ont triplé au cours des trois dernières semaines, et les hospitalisations et les décès augmentent parmi les personnes non vaccinées.

Même si les taux sont toujours en forte baisse par rapport à leurs sommets de janvier, les responsables sont préoccupés par l’inversion des tendances et par ce qu’ils considèrent comme des maladies et des décès inutiles. Et les cas devraient continuer à augmenter dans les semaines à venir.

Alors que l’urgence nationale s’est estompée, les autorités affirment que l’épidémie est désormais une crise plus localisée dans les communautés où trop peu de personnes ont retroussé leurs manches.

«Regardez, la seule pandémie que nous ayons est parmi les non-vaccinés», a déclaré Joe Biden vendredi, faisant écho aux commentaires faits plus tôt dans la journée par la Dre Rochelle Walensky, directrice des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

Les chiffres croissants de cas de COVID-19 sont dus à de grandes poches d’infection parmi les plus de 90 millions d’Américains éligibles qui n’ont pas encore reçu de vaccin.

Seuls quatre États à faible taux de vaccination représentaient 40% des nouveaux cas la semaine dernière, et près de la moitié d’entre eux provenaient de la Floride.

Par The Associated Press