Joe Biden nomme une émissaire spéciale pour les droits des personnes LGBTQ

WASHINGTON — Le président des États-Unis Joe Biden a nommé une nouvelle envoyée spéciale pour la défense des droits des personnes LGBTQ.

Par voie de communiqué, vendredi, la Maison-Blanche a confirmé l’embauche de Jessica Stern, directrice générale de l’organisme OutRight Action International, pour pourvoir le poste au sein du département d’État.

Ses responsabilités consistent à s’assurer que la diplomatie américaine et l’aide internationale servent à faire la promotion et à favoriser la protection des droits des personnes LGBTQ à travers le monde. L’organisme OutRight Action International défend les droits de la personne et veille à prévenir les abus envers les personnes LGBTQ.

Dans son nouveau rôle, Mme Stern va contribuer à la rédaction d’une note présidentielle en faveur de l’avancement des droits des personnes LGBTQ en plus de travailler à unir des gouvernements, des organismes et des entreprises aux valeurs communes pour assurer égalité et dignité aux personnes de toutes les orientations et identités sexuelles.

Plus tard vendredi, le président Biden devait signer un décret désignant le Pulse Nightclub, à Orlando en Floride, à titre de mémorial national. Une tuerie survenue en juin 2016 avait fait 49 morts et 53 blessés. Il s’agit de la pire attaque perpétrée contre la communauté LGBTQ dans l’histoire des États-Unis.