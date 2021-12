Joe Biden officialise un budget de 768,2 milliards $ US en défense

WASHINGTON — Le président des États-Unis Joe Biden a ratifié le budget de la Défense américaine qui prévoit des dépenses de 768,2 milliards $ US, incluant notamment une augmentation de salaire de 2,7 % en 2022 pour les membres de l’armée en service.

Le budget de la défense autorise également une hausse de 5 % des dépenses. Sa ratification a pu être obtenue à la suite d’intenses négociations entre élus démocrates et républicains au sujet d’un large éventail d’enjeux allant de la réforme du système de justice martiale à l’obligation de la vaccination contre la COVID-19 pour les soldats.

«Le budget contient des atouts essentiels et améliore l’accès à la justice pour le personnel militaire et leurs familles en plus d’inclure des pouvoirs essentiels pour soutenir notre défense nationale», a déclaré le président par voie de communiqué lundi.

Les coûts totaux de 768,2 milliards $ US représentent une augmentation de 25 milliards $ US par rapport à la requête initiale formulée par Joe Biden au congrès. La proposition avait été rejetée par les membres des deux partis en raison d’inquiétudes selon lesquelles les États-Unis ne seraient pas en mesure de suivre le rythme de la Chine et de la Russie en matière d’investissements militaires.

La version finale du budget a été adoptée plus tôt ce mois-ci grâce à l’appui des deux grands partis politiques américains qui se sont tous les deux targués d’avoir fait des gains.

Les démocrates ont applaudi les clauses qui viennent réformer le système judiciaire militaire dans la manière dont doivent être traitées les affaires de crimes sexuels. Ces dossiers seront désormais entre les mains de procureurs civils et non militaires.

De leur côté, les républicains se sont félicités d’avoir réussi à faire bloquer l’ajout des femmes à la conscription militaire et à interdire l’exclusion pour indignité des soldats qui refusent de se faire vacciner contre la COVID-19.

Le budget prévoit des dépenses de 7,1 milliards $ US pour l’Initiative de dissuasion dans le Pacifique («Pacific Deterrence Initiative») assortie d’une déclaration du congrès en soutien à la protection de Taïwan contre l’influence de la Chine dans la région.

Il prévoit également des dépenses de 300 millions $ US pour l’Initiative d’aide à la sécurité de l’Ukraine («Ukraine Security Assistance Initiative»), dont l’objectif est de prévenir une attaque de la Russie. À ce sujet, une enveloppe de 4 milliards $ US est prévue pour l’Initiative de défense de l’Europe (European Defense Initiative).

Parmi les nombreux autres articles inclus dans la loi sur le budget de la Défense américaine, on note de sévères restrictions contre toute dépense liée au transfert ou à la libération de prisonniers détenus à Guantanamo Bay. Le président a critiqué cet élément en soulignant qu’il venait compliquer la gestion des procès et que cela pourrait avoir des répercussions jusque sur la sécurité nationale du pays.

D’autres articles interdisent l’importation de produits fabriqués par le travail forcé de ouïghours en Chine.