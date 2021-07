Joe Biden ordonne de nouvelles restrictions sanitaires pour les travailleurs fédéraux

WASHINGTON — Le président Joe Biden a annoncé jeudi de nouvelles restrictions sanitaires visant à augmenter les taux de vaccination de millions de travailleurs et d’entrepreneurs fédéraux alors qu’il déplorait la «tragédie américaine» de décès en augmentation, mais évitables parmi les non-vaccinés.

Les travailleurs fédéraux devront signer des formulaires attestant qu’ils ont été vaccinés contre le coronavirus ou bien se conformer aux nouvelles règles sur le masque obligatoire, les tests de dépistage hebdomadaires, la distanciation et plus encore. Les nouvelles directives strictes visent à augmenter les taux de vaccination lents parmi le grand nombre d’Américains qui travaillent dans la fonction publique fédérale. Ces restrictions servent également à donner l’exemple aux employeurs privés à travers le pays.

«En ce moment, trop de gens meurent ou regardent quelqu’un qu’ils aiment mourir et disent: » Si je venais de recevoir le vaccin « », a déclaré Joe Biden dans un discours sombre à la Maison-Blanche. «C’est une tragédie américaine. Des gens qui n’ont pas à mourir meurent».

Cependant, Joe Biden fera certainement face à de l’opposition. Cela le place carrément au centre d’un débat politique féroce entourant la capacité du gouvernement à obliger les Américains à suivre les directives de santé publique.

Le gouvernement fédéral emploie directement environ 4 millions de personnes, mais l’action de Joe Biden pourrait affecter beaucoup plus de personnes en tenant compte des sous-traitants fédéraux. Le professeur de service public de l’Université de New York, Paul Light, estime qu’il y a près de 7 millions d’employés supplémentaires qui pourraient potentiellement être inclus, en combinant ceux qui travaillent pour des entreprises qui obtiennent des contrats du gouvernement et ceux qui reçoivent des subventions fédérales.

– Par The Associated Press