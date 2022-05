Joe Biden présente au Japon les signataires du nouveau pacte commercial asiatique

TOKYO — Le président des États-Unis Joe Biden s’apprête à lancer lundi un nouveau pacte commercial indopacifique conçu pour signaler l’engagement des États-Unis dans la région et répondre au besoin de stabilité du commerce après le chaos causé par la pandémie et l’invasion russe de l’Ukraine.

La Maison-Blanche affirme que le nouveau cadre économique indopacifique aidera les économies américaine et asiatique à travailler plus étroitement sur des questions telles que les chaînes d’approvisionnement, le commerce numérique, l’énergie propre, la protection des travailleurs et les efforts de lutte contre la corruption.

Les détails doivent encore être négociés entre les pays membres, ce qui rend difficile pour l’administration de préciser comment ce cadre peut tenir la promesse d’aider les travailleurs et les entreprises américaines tout en répondant aux besoins mondiaux.

Les pays signant le pacte devraient être annoncés lundi lors de la visite de Biden à Tokyo qui s’entretiendra avec le premier ministre Fumio Kishida. C’est la dernière étape de l’administration Biden pour tenter de préserver et d’élargir l’influence américaine dans une région qui, jusqu’à récemment, semblait être sous l’emprise croissante de la Chine.

M. Kishida a organisé un accueil officiel pour M. Biden au palais d’Akasaka, y compris une garde d’honneur militaire vêtue de blanc et une fanfare sur l’esplanade. Passant en revue les troupes rassemblées, M. Biden a placé sa main sur son cœur en passant devant le drapeau américain et s’est légèrement incliné en passant devant celui du Japon.

M. Biden est au milieu d’une visite de cinq jours en Corée du Sud et au Japon – le premier voyage en Asie de sa présidence – qui se terminera mardi. La Maison-Blanche a annoncé son intention de construire le cadre économique en octobre en remplacement du Partenariat transpacifique qui a été abandonné par les États-Unis en 2017 sous le président de l’époque, Donald Trump.

Le nouveau pacte intervient à un moment où l’administration pense avoir l’avantage dans sa concurrence avec Pékin. Bloomberg Economics a publié la semaine dernière un rapport prévoyant une croissance du PIB américain d’environ 2,8 % en 2022, contre 2 % pour la Chine, qui a tenté de contenir le coronavirus par des mesures de confinement strictes tout en faisant face à une crise immobilière. Le ralentissement a ébranlé les hypothèses selon lesquelles la Chine supplanterait automatiquement les États-Unis en tant que première économie mondiale.

«Le fait que les États-Unis connaissent une croissance plus rapide que la Chine cette année, pour la première fois depuis 1976, est un exemple assez frappant de la façon dont les pays de cette région devraient examiner la question des tendances et des trajectoires», a déclaré le conseiller de la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan.

Les critiques disent que le pacte présente des lacunes flagrantes. Il n’offre pas d’incitations aux partenaires potentiels en abaissant les tarifs ou en offrant aux signataires un meilleur accès aux marchés américains. Ces limitations ne font peut-être pas du cadre du pacte américain une alternative attrayante au Partenariat transpacifique, qui a encore progressé après le retrait des États-Unis. La Chine, le plus grand partenaire commercial pour beaucoup dans la région, cherche également à rejoindre le Partenariat transpacifique.

Il est possible pour un pays de faire partie des deux accords commerciaux.

Le lancement du cadre économique indopacifique, également connu sous le nom d’IPEF, a été présenté par la Maison-Blanche comme l’un des plus grands moments du voyage de Biden en Asie et de ses efforts continus pour renforcer les liens avec les alliés du Pacifique. À travers tout cela, les responsables de l’administration ont gardé un œil attentif sur la puissance économique et militaire croissante de la Chine dans la région.